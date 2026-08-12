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Dinamo odustaje od Livakovića, stiže drugi golman 'vatrenih'? Smije li igrati protiv Vikinga?

Piše Jakov Drobnjak,
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Dinamo odustaje od Livakovića, stiže drugi golman 'vatrenih'? Smije li igrati protiv Vikinga?
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Šok na Maksimiru: Kotarski bi trebao stići iz Copenhagena na posudbu, a povratak Livakovića navodno pada u vodu

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Dominik Kotarski (26) mogao bi uskoro postati novi vratar Dinama, piše Davorin Olivari iz Sportskih novosti. Prema informacijama iz više izvora bliskih danskom nogometu, a koje imaju SN, hrvatski reprezentativac na Maksimir bi trebao stići iz Copenhagena na jednogodišnju posudbu.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iz Dinama zasad nema službene potvrde, no informacija je stigla iz nekoliko neovisnih izvora pa je priča dobila na ozbiljnosti. Ako se transfer realizira, vrlo je izgledno da će time biti zatvorena mogućnost povratka Dominika Livakovića u zagrebački klub.

Dinamo je, prema dostupnim informacijama, pokušao riješiti njegov dolazak, ali Fenerbahče nije pristao na uvjete. Turski klub navodno je Livakovićevoj strani poručio da ga je spreman pustiti za između četiri i pet milijuna eura, što je iznos koji Dinamo u ovom trenutku ne može izdvojiti. Iako bi se cijena do kraja prijelaznog roka mogla promijeniti, na Maksimiru, navodno, ne žele riskirati i ostati bez rješenja na vratarskoj poziciji.

Kotarski je za Copenhagen već branio u dvije utakmice pretkola Konferencijske lige i nije sigurno hoće li moći biti registriran prije ligaške faze. Dakle, postoji mogućnost da neće smjeti igrati za Dinamo protiv Vikinga, ako dođe.

Ipak, dok ne stigne službena potvrda iz Dinama, dolazak Kotarskog još uvijek treba uzeti s dozom opreza.

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