Dinamo opet bez najvažnijeg igrača, bez njega rezultati pate!
Dinamo je bez aktualnog kapetana u zadnjih 14 domaćih utakmica (ne računajući Predavac i Kurilovec) upisao čak sedam poraza. Dvaput gubio od Hajduka, doživio debakl na Rujevici, ispao iz Kupa, gubio od Vukovara...
Dinamo se poslije velike pobjede u Splitu (2-0) okreće samoj završnici domaće sezone. Nogometaši Marija Kovačevića u subotu dočekuju (od 17.15 sati) Slaven Belupo, u tom dvoboju žele zadržati pozitivan rezultatski niz, dobru atmosferu u svojoj svlačionici. Trener "modrih" u tom će ogledu biti bez kartoniranih Mišića i Bakrara, pa će početni sastav opet doživjeti određene promjene.