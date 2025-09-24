Obavijesti

Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

DINAMO - FENERBAHČE 3-1 Mario Kovačević večeras je upisao najveću pobjedu karijere, njegova momčad je u četiri dana svladala Hajduk i Fenerbahče, pokazala kako je Boban napravio sjajan posao

Dinamo je na dojmljiv način otvorio još jednu europsku sezonu, "modri" su s 3-1 svladali Fenerbahče. Bila je to sjajna predstava hrvatskog viceprvaka koji je dominirao cijelu utakmicu, potpuno zasluženo stigao do prva tri boda u ligaškoj fazi ovog natjecanja. Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo, jednom zabio i Mounsef Bakrar, ali odskakao je - Arber Hoxha.

