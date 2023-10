Dinamo ostao bez još jednog igrača! Jakirović: U Prištini ima jako puno naših navijača...

Dinamo je stigao u Prištinu gdje nogometaše Sergeja Jakirovića u četvrtak očekuje utakmica 2. kola grupne faze Konferencijske lige protiv Ballkanija. Zagrepčani su na Kosovo stigli bez nekoliko važnih karika (Ristovski, Ljubičić, Ademi, Špikić, Petković), nema ni Stojkovića i Kačavende, ali "modri" su favoriti i vjeruju kako će u Prištini stići do novih bodova. I pobjedom se "vratiti u život" poslije poraza u Splitu. Na "pressici" dan prije utakmice svoja su očekivanja iznijeli Sergej Jakirović i Marko Bulat.

- Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv Ballkanija koji je jako dobro vođen. Organizirana su i kompetetivna momčad, znaju mijenjati sustav ovisno o suparniku, igraju u rombu 4-4-2, nešto smo se pripremali, naš je ritam malo gust i ubitačan. Nećemo se žaliti, moramo biti na maksimalnom nivou po pitanju čvrstine, agresije, čak i fanatizma kad oni igraju pred domaćom publikom. Oni imaju sve pobjede na svom terenu u Europi što je znak opasnosti, pa moramo biti maksimalni ako sutra mislimo ovdje nešto uzeti - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Drmić je i dalje upitan, nećemo riskirati s njim, u nedjelju nas čeka Istra. Svi ostali su dobro, vidjet ćemo s Baturinom, jučer je trenirao na 50%, kaže da ga nešto smeta u koljenu, pa ćemo vidjeti što će s njim biti. Poraz od Hajduka? Na nekoga možda može utjecati, ali smo se u ponedjeljak već okrenuli Ballkaniju. Takvi smo bili i kad smo pobjeđivali. Nije jednostavno poslije takvog poraza, nismo dobro reagirali, dobili smo jedan "zalutali metak". Dobro je da nam već sada dolazi nova utakmica, moramo se iskupiti, podići nivo igre, neke stvari još poboljšati, pogotovo završnicu. A iza smanjiti te greške na minimum minimuma, previše toga darujemo suparnicima, iz toga moramo izvući pouke.

Kako se osjećate u Prištini?

- Znam da ovdje Dinamo ima puno navijača, pred hotelom su nas neki i dočekali, htjeli se slikati s nekim igračima, njihove potpise. Znamo da je i Kujtim Shala ostavio u Dinamu velik trag. Opet, nedavno s Rijekom protiv Dukagjinija, znam što nas tu očekuje. Osjećamo se ugodno na Kosovu, vjerujem da će tako biti i poslije sutrašnje utakmice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Ballkaniju se mnogi nadaju jednog dana biti kao Dinamo, kopirati vašu igru, način rada... Nedavno su u Ballkaniju u jednom velikom dokumentarnom filmu pokazali djeci i ljudima u klubu kako žele učiti od Dinamove omladinske škole. Kako se osjećate zbog toga?

- Puno trenera iz cijelog svijeta dolazi u Dinamovu školu, gledaju i uče, žele kopirati taj sustav. Tek sam došao u Dinamo, ali to sve traje godinama, to je sustav koji se svake godine dorađuje, stalno ima sve veće ciljeve. I zbog toga Dinamova škola izbacuje toliko dobrih igrača. Za to treba puno rada, truda, skautinga i zdravlja, bez toga nema ničega. Mora se otvoriti put igračima iz omladinske škole, ona su dodatna vrijednost, a klubovi na Balkanu od toga i žive.

Kako se osjećate zbog odluke Uefe pa ne smijete na ovoj utakmici imati navijače?

- Naravno da nam je žao zbog toga, osjećamo njihov izostanak, ali takva je odluka Uefe i mi ju moramo poštovati.

Ima li razlike doći na Kosovo kao trener Rijeke i trener Dinama?

- Meni osobno je isto, radim svoj posao kao i prije. Ali, tu ima puno navijača Dinama. Tako je bilo i puno navijača Rijeke, moj bivši igrač Veldin Hodža dolazi iz ovih krajeva, tek se i oženio, pa sam ga morao pustiti jer je ovdje imao puno svojih navijača. Meni je uvijek isto, najbitnije mi je da se momčad predstavi u dobrom svjetlu i da ostvarimo pobjedu - završio je Jakirović.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Riječ je dobio i Marko Bulat...

- Kako je rekao trener, čeka nas zahtjevna utakmica. Nogometni svijet nije upoznat s Ballkanijem, nismo ni mi bili do te analize. Dugo su skupa, agresivni su i idu u tijelo, opasni su u prekidima. Ne smijemo im ništa dopustiti, odmah krenuti jako, oni su domaćinska ekipa. Teren? On je isti nama i njima, na to se nećemo vaditi, želimo odigrati dobro jer smo zakazali u prvenstvu u zadnjem kolu. Jedva čekamo start dvoboja - poručio je Marko Bulat, pa nastavio:

- Hajduk? Ta utakmica je specifična, ne bi rekao da smo odigrali kao što to pokazuje rezultat. Mislim da smo igrali na dobroj razini, igrali smo nogomet, imali smo dosta pokušaja prema golu, ali smo iz jedne duge lopte primili gol. Teško za objasniti. Poslije analize si ništa ne možemo uzet za zlo, samo rezultatom možemo biti nezadovoljni. Svlačionica je dobro, a strašnji dvoboj nam je nova prilika da se dodatno dignemo.