Dinamo ostao bez Lige prvaka 'preko noći'. Zvezda iskoristila pravila i otela izravan plasman

Još prošloga tjedna Dinamo je držao povlaštenu poziciju izravnog plasmana u Ligu prvaka u slučaju da bude prvak HNL-a, a osvajač toga natjecanja mjesto izbori kroz nacionalno prvenstvo. Međutim, u samo nekoliko dana dogodile su se dvije ključne promjene koje su preokrenule situaciju u korist Crvene zvezde. Beogradski klub prestigao je Dinamo na ljestvici petogodišnjih koeficijenata nakon utakmica Europske lige. "Modri" su izgubili kod Midtjyllanda, Zvezda remizirala sa Celtom i uspela se na vrh ljestvice u srpskom prvenstvu, čime je ispunila preduvjet da kao nacionalni prvak uđe u konkurenciju.

U priloženoj tablici platforme Football Meets Data, koja prikazuje utrku za izravni plasman u Ligu prvaka, vidljivo je da oba kluba imaju identičan koeficijent 46,500, no Zvezda je sada rangirana ispred. Posljedica je golema: Crvena zvezda bi se iz drugog pretkola kvalifikacija preselila izravno u glavnu, ligašku fazu s 36 klubova. Od ove promjene profitirali bi i drugi klubovi. Slovački Slovan iz Bratislave i slovensko Celje pomaknuli bi se iz prvog u drugo pretkolo.

Složeni mehanizam stupa na snagu ako osvajač Lige prvaka osigura plasman u isto natjecanje i kroz svoje domaće prvenstvo, što je gotovo uvijek slučaj. U takvoj situaciji, upražnjeno mjesto ne nasljeđuje finalist, već se dodjeljuje prvaku nacionalne lige s najvišim klupskim koeficijentom koji nije imao osiguran izravan ulazak u grupnu, odnosno ligašku fazu natjecanja. To pravilo stvara neslužbenu utrku između prvaka "manjih" liga za tu prestižnu i financijski izdašnu poziciju.

Naravno, najviše je bilo komentara potaknutih rivalstvom, a jedan od navijača Dinama postavio je ključno pitanje: "Može li Dinamo ponovno prestići Zvezdu?". Ovo pitanje najbolje oslikava neizvjesnost koja će trajati do samog kraja sezone. Borba se ne vodi samo na domaćim travnjacima za naslov prvaka, već i na europskoj sceni gdje se skupljaju bodovi za koeficijent. Svaki rezultat u Europi može promijeniti poredak i na kraju odlučiti tko će ugrabiti izravan put do nogometne elite i desetaka milijuna eura.