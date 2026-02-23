Obavijesti

Dinamo otkrio čovjeka s kojim lovi vlast u ZNS-u: Evo tko je on

Piše Luka Tunjić,
Zagreb: Predsjednik malonogometnog kluba Futsal Dinamo Juraj Fabijani? | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Fabijanić je svojevremeno bio odličan malonogometaš, što govori činjenica kako je s ekipom Cvjetno igrao završnice Kutije šibica. Kasnije je sudjelovao u stvaranju Futsal Dinama

Dinamo je u ponedjeljak objavio kako je Juraj Fabijanić (45) novi predstavnik "modrih" u skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS), gdje će djelovati u okviru ovlasti statusa ZNS-a. Riječ je o zagrebačkom odvjetniku koji ima bogato iskustvo vođenja i organizacije rada unutar Futsal Dinama.

Fabijanić je svojevremeno bio odličan malonogometaš, što govori činjenica kako je s ekipom Cvjetno igrao završnice Kutije šibica. Kasnije je sudjelovao u stvaranju Futsal Dinama, u kojem je stekao i veliko iskustvo. Dinamo mu je uputio veliku podršku ovim riječima...

"Ovom odlukom GNK Dinamo daje podršku i zahvaljuje g. Fabijaniću, koji ima bogato iskustvo vođenja i organizacije rada unutar Futsal Dinama te je posljednja četiri mjeseca komunicirao s velikim brojem klubova i nogometnih stručnjaka kako bi mogao predlagati poboljšanja i unapređenja sustava. Uvjereni smo kako će svojim znanjem i iskustvom, uz samostalan i odgovoran pristup, dati kvalitetan doprinos radu Skupštine ZNS-a, na dobrobit svih klubova i zagrebačkog nogometa," stoji u priopćenju Dinama.

Juraj Fabijanić dao je izjavu za medije povodom pogibije trenera i igrača kluba Futsal Dinamo
Juraj Fabijanić dao je izjavu za medije povodom pogibije trenera i igrača kluba Futsal Dinamo | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Podsjetimo kako je Tomislav Svetina jesenas dobio novi mandat na poziciji predsjednika ZNS-a, unatoč snažnom otporu Dinama, koji je htio vidjeti drugu osobu na toj funkciji. Dinamo već dugo nema veliki utjecaj u ZNS-u, a Fabijanić je novi adut "modrih" u borbi za prevlast.

Naime, DORH je u međuvremenu pokrenuo postupak protiv Svetine, kojeg se tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te kako je poduzeo niz nezakonitih radnji kako bi osigurao novi mandat u fotelji predsjednika ZNS-a.

POGLEDAJTE GALERIJU

