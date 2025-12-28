Obavijesti

OVAKVO JE STANJE

Dinamo pao na Uefinoj ljestvici za 15 mjesta, Rijeka iznad 'bilih'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo pao na Uefinoj ljestvici, ali ostaje najbolji u Hrvatskoj. S 44.000 bodova završava kao 53. u Europi, a na ljestvici su još Rijeka, Hajduk, Osijek i Varaždin. Prvi klub je Real Madrid

Dinamo je godinama uvjerljivo klub koji najbolje kotira na Uefinoj ljestvici klubova iz Hrvatske, a i hrvatskom koeficijentu donosi najviše bodova. Ipak, ova europska godina nije bila najbolja te su "modri" zabilježili osjetan pad na ukupnoj ljestvici, ali su i dalje najbolja momčad Hrvatske. Ovu godinu će na vrhu ljestvice završiti Real Madrid s 131.500 bodova, a slijede Bayern (126.000), Inter (121.250), Manchester City (118.250) te Liverpool (115.500). 

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Koprivnici 00:45
Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Dinamo 2025. godinu završava s 44.000 bodova, što je značajan pad u odnosu na prošlogodišnjih 56.000. Tako je ove godine Dinamo završio kao 53. klub Europe (mjesto koje dijeli s praškom Slavijom), a prošle godine bio je 38. klub, što je pad od čak 15 mjesta. Što se tiče ostalih hrvatskih klubova, Rijeka je na 112. mjestu (17.125), Hajduk je na 165. mjestu (10.000), a tu su još i Osijek (210. mjesto i 7500 bodova) te Varaždin (270. mjesto i 5818 bodova).

Dinamova natjecateljska sezona u Europi se i dalje može spasiti te je glavni cilj prezimljavanje. Ostaju još dvije utakmice u Europskoj ligi (FCSB na Maksimiru i Midtjylland u gostima) u kojima će "modri" morati pobijediti barem jednu, ako želi proći dalje. Danci će biti jako tvrd orah jer se u siječnju igra na hladnom sjeveru, a i u odličnoj je formi, no rumunjski sastav na Maksimiru mora pasti. Sve je u rukama igrača koji su ušli u dobar ritam prije pauze.

