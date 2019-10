Dinamo s tri stopera! Petković na klupi, Gavro i Ademi igraju

TKO JE ŠAHTAROV GAZDA?

Priča o Rinatu Ahmetovi počinje 18. listopada 1995. godine. Raspadom SSSR-a Šahtar je dospio u ruke Ahata Bragina, šefa tatarskog klana, zvanog Grk Alex. Nije to bilo na razini današnjeg Šahtara, bila je to vrlo skromna momčad, miljama iza kijevskog Dinama. Bragin je bio veliki zaljubljenik u Šahtar, nije propuštao niti jednu utakmicu. Uz to, imao je rudnik ugljena i čelika, a Rinat Ahmetov bio mu je pomoćnik.

I tako je bilo sve do tog 18. listopada 1995. Nekim čudom, Rinat Ahmetov nije došao na tu utakmicu. U svečanoj loži, gdje je sjedio Bragin, podmetnuta je bomba. Netom prije početka utakmice bomba je eksplodirala, a Bragina su identificirali prema ostacima podlaktice, na kojoj je bio zlatni Rolex. Ostatak tijela nikad nije pronađen.

Više pročitajte OVDJE.