Dinamo pokušao ukrasti Biuka Hajduku! 'Sada mogu sve reći'

Stipe Biuk (22) vratio se na Poljud nakon epizode u MLS-u i Real Valladolidu. Španjolci su ga posudili Hajduku za koji je od dolaska odigrao 744 minute u 15 utakmica te dao jedan gol i jednom asistirao.

Još uvijek hvata staru formu, no bitan je igrač Gattusove momčadi i gotovo svaku utakmicu započinje u prvom sastavu. Dijete je Hajduka, pravi 'bili tić', no malo je poznato da je karijeru mogao nastaviti i u - Dinamu!

Biuka htjela Vlatka Peras

Dinamo ga je htio kada je stizao u profesionalni nogomet, točnije htjela ga je bivša predsjednica Uprave Vlatka Peras.

- Istina je, nikad o tome nisam pričao, ali sad mogu, ionako je to prošlost - otkrio je Biukov agent Dženis Mujičić za SN i dodao:

- U to vrijeme predsjednica Uprave Dinama Vlatka Peras inzistirala je na potpisu, imao sam razgovore sa njom i ljudima iz sportskog sektora Dinama. Međutim, sve sam to radio iz poštovanja prema Dinamu, jer nismo bili ni blizu toga da bi Stipe otišao u Dinamo ili bilo koji drugi klub. Hajduk je uvijek bio Stipin san i jedina opcija u to vrijeme. U Dinamu je mogao dobiti veći novac, u nekim inozemnim klubovima još više, ali izbor je bio samo Hajduk, pogotovo kada smo sjeli s tadašnjim predsjednikom Lukšom Jakobušićem, koji nam je prezentirao svoju viziju Hajduka i Stipinog razvoja.

Hajduk ga prodao za 8,5 milijuna eura

Biuk je ipak potpisao profesionalni ugovor za Hajduk, a splitski klub na njemu je zaradio osam i pol milijuna eura kada ga je prodao u Los Angeles FC.