Dinamo postao 'jači' za pravog Hajrovića, brine ozljeda Leovca, Petko i Oršić u formi prije CSKA!

Šibenčanima su presudili hrvatski reprezentativci Bruno Petković (dao drugi gol sezone) i Mislav Oršić, lijepu asistenciju upisao je Lovro Majer, a Joško Gvardiol će očito i u Moskvi zaigrati lijevog beka...

<p>Dinamo se poslije više od 8 i pol godina (točnije 3123 dana) pobjednički (2-0) vratio na Šubićevac. Zagrepčani su posljednji put u Šibeniku gostovali u travnju 2012. godine, tada do bodova (pobjeda 3-0) stigli s dva pogotka Sammira i jednim Badelja. Danas su pak naračastima presudili hrvatski reprezentativci Bruno Petković i Mislav Oršić.</p><p>Ključan detalj dogodio se u 54. minuti, Burton je tukao iz blizine, Pandža nesretno loptu blokirao rukom. Ivan Bebek zatražio je pomoć VAR-a, sam i pregledao sporni detalj, pa opravdano pokazao na bijelu točku. Siguran realizator najstrože kazne bio je Bruno Petković koji je zabio drugi gol sezone, oba puta za 'modre' je zabijao s 11 metara. Dinamo je do drugog gola došao u 72. minuti, Majer je povukao kontranapad, sjajno asistirao za Oršića koji izlazi sam na Labrovića i pogađa za 2-0. I mirnu završnicu utakmice.</p><p>Zoran Mamić prilično je izmiješao karte na Šubićevcu, u Šibeniku je očito razmišljao o četvrtku i novom europskom dvoboju s CSKA Moskvom. Dinamo je tako dvoboj započeo bez sedam igrača (Stojanović, Theophile, Gvardiol, Ademi, Majer, Kastrati i Gavranović) koji su počeli utakmicu protiv Feyenoorda, u pogonu su od starta bili tek Livaković, Lauritsen, Jakić i Oršić.</p><p>U početnom sastavu Dinama iznenađujuće se našao i Izet Hajrović kojeg 252 dana nije bilo u Dinamovom dresu. Posljednju službenu utakmicu za 'modre' odigrao je još 16. veljače, no očito je kako mu Zoran Mamić opet vjeruje, pa će Hajrović biti nova opcija hrvatskog prvaka na desnom krilu. To i nije loša stvar, Hajrović je odigrao dobru utakmicu, kontinuirano prijetio domaćim vratima, jednom i pripremio čisti zicer za Ivanušeca.</p><p>Zagrepčani su odmah zagospodarili šibenskim travnjakom, nizali prilike pred sjajnim Labrovićem. Domaći vratar čudesnim je reakcijama samo u prvom dijelu branio pokušaje Ivanušeca (dvaput), Hajrovića i Jakića, dok su opasni udarci Hajrovića i Lauritsena otišli pored gola. Šibenčani su u tom periodu jednom zaprijetili iz prekida, Mesa je glavom natjerao Livakovića na lijepu intervenciju.</p><p>Jedine briga za Zorana Mamića dogodile su se sredinom prvoga dijela, Leovac je ozlijedio rame, a pa je na lijevi bok morao mladi Gvardiol. No, samo do poluvremena, tada je trener Dinama (zamjenom Perić - Stojanović) ponovo taktički promiješao svoju obranu. Lauritsen i Gvardiol zaigrali su na stoperima, Moharrami je bio lijevi, a Stojanović desni bek.</p><p>Dinamo je u nastavku pojačao ritam, nizale su se prigode pred Labrovićem, domaći su nogometaši s gol-linije očistili i jedan pokušaj Oršića. Zoran Mamić je u 67. minuti u igru ubacio Arijana Ademija i Lovru Majera. Kapetan Dinama tako je po drugi put u plavom dresu zaigrao u svom rodnom gradu, šibenske su tribine njegov ulazak u igru popratile pljeskom.</p><p>Zoran Mamić na koncu može biti zadovoljan viđenim na Šubićevcu. Dinamo je stigao do novih bodova, zabili su Petković i Oršić, dosta se igrača odmorilo prije novog europskog nastupa, a 'modri' kadar od ove je nedjelje jači za - Izeta Hajrovića. A ako Dinamova 'osmica' nastavi s igrama u ovakvom stilu, uz ponešto bolju realizaciju, Dinamo će biti jači za - pravog Hajrovića.</p>