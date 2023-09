Dinamo prijavio momčad za Europu bez dva pojačanja i još čekaju Ademija. Koji - ne igra!

Bilanca posljednjeg dana bila je kupnja Tibora Halilovića, Joaquina Sose i povlačenje Sandra Kulenovića s posudbe iz Lokomotive. Navijači će reći: panično.

Jer Dinamo se, nakon drugog u nizu grozno odrađenog prijelaznog roka, našao u situaciji da je u tjedan dana ostao bez tri od četiri reprezentativca, golmanu Nevistiću jako je poljuljano samopouzdanje i prima takve golove da mnogi sumnjaju uopće o njegovoj kvaliteti, stopersku poziciju krpa bek Ristovski, lijevi bez Mihajličenko bi brzo mogao otići nakon što nije pozdravio trenere u Osijeku kad ga je Jakirović izvadio nakon pola sata, a Stojković i Kačavenda su čim su došli završili na operaciji.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nije ponedjeljak bio zadnji dan do kada Dinamo smije dovoditi igrače, to je petak za sve hrvatske klubove, ali je do kraja ponedjeljka Dinamo morao Uefi prijaviti momčad za Konferencijsku ligu. Zato je bila panika.

Na kraju tog paničnog dana iz Maksimira ipak nije stigla najpoželjnija vijest o povratku kapetana Arijana Ademija. Dinamo ga želi, on nema ništa protiv, odrekao bi se i dijela plaće od 1,3 milijuna eura, koliko navodno zarađuje u Pekingu, a Dinamo je spreman i dati milijun eura za odštetu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

No, Ademija nema na popisu igrača za jesen u Europi. Što, poznavajući Ademijevu privrženost plavom dresu i zahvalnost što ga se klub nije odrekao dok dvije godine nije smio ni trenirati zbog pozitivnog dopinškog testa, nije nužno nepremostiva prepreka. I iz Dinama, uostalom, odlučnije nego ikad poručuju da je HNL važniji od Europe. Što znači da i pogled na tablicu itekako izaziva nelagodu...

Intrigantno je da Ademi u Kini - ne igra! U travnju, kad je stigao, igrao je po 90 minuta za Beijing Guoan, potom je do srpnja počinjao u prvih 11 pa bi ga trener izvadio, da bi od srpnja njegova minutaža počela drastično opadati. Počeo je četiri utakmice, u četiri ušao s klupe, a u zadnjih mjesec dana samo je u jednom susretu ušao, na minutu, a u četiri nije zaigrao.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na popisu nema Stojkovića i Kačavende, što znači da u Dinamu ne vjeruju da će oni zaigrati ove godine. Mihajličenko je na popisu, a B lista se može urediti do 24 sata prije svake utakmice. To čine igrači iz nogometne škole poput golmana Rajića, Baturine, Rukavine i Vrbančića, ili ako zatreba neki treći golman.

Dinamova momčad za Konferencijsku ligu: