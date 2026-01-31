Dinamo prodao veznjaka u La Ligu. Španjolac se vraća doma

Epizoda Španjolca Gonzala Villara (27) u Dinamu je završena, piše Germanijak. Veznjak je na pragu prelaska u španjolskog prvoligaša Elche. U subotu ujutro nije se pojavio na treningu jer je otišao na Pirenejski poluotok kompletirati transfer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Villar je u Dinamo stigao prošlo ljeto za tri milijuna eura iz Granade. Za 'modre' je od tad nastupio 15 puta te zabio jedan i namjestio jedan gol. Veliki problem je minutaža Španjolca jer je na terenu ove sezone proveo tek 429 minuta. Teško je dobiti minutažu uz Mišića, Zajca i Bennacera koji čine kostur momčadi.

U karijeri je igrao još za Sampdoriju, Getafe, Romu, mladu ekipu Valencije i Elche. Za španjolskog prvoligaša i trenutačno 12. momčad La Lige nastupao je od 2018. do 2020. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 1,8 milijuna eura i s Dinamom ima ugovor do 2029. godine. Transfer će prvotno biti u obliku posudbe s pravom otkupa na kraju sezone, ali još nema službenih informacija.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Elche je jedno od većih iznenađenja ove sezone i u prvih sedam kola španjolskog prvenstva nisu izgubili utakmicu. Realnost ih je stigla koncem polusezone i trenutačno imaju 24 boda, odnosno tek tri iznad zone ispadanja i 18. pozicije na kojoj se nalazi Mallorca.

Villar ima i jedan nastup za aktualne europske prvake. Za Španjolsku je debitirao 2021. godine na prijateljskom susretu protiv Litve (4-0). Veznjak je na spomenutoj utakmici asistirao za pogodak.