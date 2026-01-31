Obavijesti

Sport

Komentari 3
IZNENAĐENJE NA MAKSIMIRU

Dinamo prodao veznjaka u La Ligu. Španjolac se vraća doma

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo prodao veznjaka u La Ligu. Španjolac se vraća doma
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Španjolski veznjak Gonzalo Villar trebao je biti veliko pojačanje za Dinamo otkako je stigao prošlo ljeto iz Granade za tri milijuna eura. Zbog manjka minutaže se vraća u Elche za kojeg je prethodno već igrao

Admiral

Epizoda Španjolca Gonzala Villara (27) u Dinamu je završena, piše Germanijak. Veznjak je na pragu prelaska u španjolskog prvoligaša Elche. U subotu ujutro nije se pojavio na treningu jer je otišao na Pirenejski poluotok kompletirati transfer. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu 00:42
Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Villar je u Dinamo stigao prošlo ljeto za tri milijuna eura iz Granade. Za 'modre' je od tad nastupio 15 puta te zabio jedan i namjestio jedan gol. Veliki problem je minutaža Španjolca jer je na terenu ove sezone proveo tek 429 minuta. Teško je dobiti minutažu uz Mišića, Zajca i Bennacera koji čine kostur momčadi. 

U karijeri je igrao još za Sampdoriju, Getafe, Romu, mladu ekipu Valencije i Elche. Za španjolskog prvoligaša i trenutačno 12. momčad La Lige nastupao je od 2018. do 2020. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 1,8 milijuna eura i s Dinamom ima ugovor do 2029. godine. Transfer će prvotno biti u obliku posudbe s pravom otkupa na kraju sezone, ali još nema službenih informacija. 

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Elche je jedno od većih iznenađenja ove sezone i u prvih sedam kola španjolskog prvenstva nisu izgubili utakmicu. Realnost ih je stigla koncem polusezone i trenutačno imaju 24 boda, odnosno tek tri iznad zone ispadanja i 18. pozicije na kojoj se nalazi Mallorca.

Villar ima i jedan nastup za aktualne europske prvake. Za Španjolsku je debitirao 2021. godine na prijateljskom susretu protiv Litve (4-0). Veznjak je na spomenutoj utakmici asistirao za pogodak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića, Menalo na odlasku iz Rijeke
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića, Menalo na odlasku iz Rijeke

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026