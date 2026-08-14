Dinamo radi ekspresan posao?! Vidović traži odlazak iz kluba

Nekoliko sati prije utakmice trećeg kola HNL-a između Dinama i Rudeša na Maksimiru, Davorin Olivari sa Sportskih novosti plasirao je vijest kako bi Zagreb trebao napustiti 22-godišnji Gabriel Vidović! I to opet nakon samo jedne sezone s "modrima". Karijeru bi trebao nastaviti u njemačkom prvoligašu Paderbornu.

Isti izvor navodi kako bi Dinamo za ovaj transfer trebao zaraditi otprilike tri milijuna eura i kako je igrač sam inzistirao na njegovoj realizaciji nakon što je čuo za ponudu kluba. Sasvim razumljivo, Vidović neće biti u konkurenciji za utakmicu protiv Rudeša. Prošle je sezone mladi hrvatski ofenzivac odigrao 39 utakmica i zabio sedam golova uz šest asistencija. Ukupno je odigrao 1830 minuta.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, Vidović je na Maksimiru imao dva mandata. Prvi put stigao je u ljeto 2023. kao tinejdžer, a Dinamo ga je za 500.000 eura posudio iz Bayerna. Unatoč solidnoj sezoni u kojoj je odigrao 40 utakmica i zabio devet golova, Dinamu je otkupna odšteta od 3,5 milijuna eura jednostavno bila preskupa.

Prošlo ljeto vratio se u Zagreb za 1,2 milijuna eura i 25 posto od budućeg transfera, a izgleda kako opet napušta Maksimirsku 128.