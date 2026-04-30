Dinamo, Rijeka i Hajduk u borbi za mladim hrvatskim draguljem

Sve je veći interes za mladim hrvatskim napadačem Tinom Kusanovićem (18), rođenim u Nürnbergu, gdje nastupa za istoimeni klub. Iako je imao opciju igranja za Njemačku, odlučio je obući dres hrvatske nogometne reprezentacije a prošle je godine briljirao na U-17 Svjetskom prvenstvu s tri gola.

Mladi “dijamant” ove sezone kalio se u četvrtoj njemačkoj ligi, gdje je u 22 nastupa zabio pet golova uz jednu asistenciju. U ožujku je napravio i iskorak prema višoj razini, debitiravši za U-19 reprezentaciju Hrvatske. Na njega ozbiljno računaju i u klubu, trener prve momčadi, legendarni Miroslav Klose, potvrdio je kako pomno prati njegov razvoj.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No, interes ne dolazi samo iz Njemačke. Prema pisanju Transfermarkta, za talentiranog napadača zagrizli su Dinamo, Rijeka i Hajduk, dok je Nürnberg ove zime već odbio konkretnu ponudu Milana.

Njemački klub želi zadržati igrača koji je stasao u njihovoj akademiji, no za to će mu morati ponuditi jasan plan razvoja i priliku u seniorskom nogometu. Transfermarkt pritom podsjeća na primjer Franje Ivanovića i to kako je, nakon što nije dobio pravu šansu u Augsburgu, u kratkom roku ostvario dva transfera, iz Rijeke u Union Saint-Gilloise pa u Benficu, a danas prema procjenama vrijedi oko 18 milijuna eura.

