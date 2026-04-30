LOV NA POTPIS

Dinamo, Rijeka i Hajduk u borbi za mladim hrvatskim draguljem

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Njemački klub želi zadržati igrača koji je stasao u njihovoj akademiji, no za to će mu morati ponuditi jasan plan razvoja i priliku u seniorskom nogometu

Admiral

Sve je veći interes za mladim hrvatskim napadačem Tinom Kusanovićem (18), rođenim u Nürnbergu, gdje nastupa za istoimeni klub. Iako je imao opciju igranja za Njemačku, odlučio je obući dres hrvatske nogometne reprezentacije a prošle je godine briljirao na U-17 Svjetskom prvenstvu s tri gola.

Mladi “dijamant”  ove sezone kalio se u četvrtoj njemačkoj ligi, gdje je u 22 nastupa zabio pet golova uz jednu asistenciju. U ožujku je napravio i iskorak prema višoj razini, debitiravši za U-19 reprezentaciju Hrvatske. Na njega ozbiljno računaju i u klubu, trener prve momčadi, legendarni Miroslav Klose, potvrdio je kako pomno prati njegov razvoj.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No, interes ne dolazi samo iz Njemačke. Prema pisanju Transfermarkta, za talentiranog napadača zagrizli su Dinamo, Rijeka i Hajduk, dok je Nürnberg ove zime već odbio konkretnu ponudu Milana.

Njemački klub želi zadržati igrača koji je stasao u njihovoj akademiji, no za to će mu morati ponuditi jasan plan razvoja i priliku u seniorskom nogometu. Transfermarkt pritom podsjeća na primjer Franje Ivanovića i to kako je, nakon što nije dobio pravu šansu u Augsburgu, u kratkom roku ostvario dva transfera, iz Rijeke u Union Saint-Gilloise pa u Benficu, a danas prema procjenama vrijedi oko 18 milijuna eura.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi
FOTO: "NASTUP" NA DOČEKU

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
Dinamu stigla ponuda od 11 mil. eura za reprezentativca? On se oglasio: 'Ostao bih tu do kraja'
POGLED PREMA SP-u

Dinamu stigla ponuda od 11 mil. eura za reprezentativca? On se oglasio: 'Ostao bih tu do kraja'

Scott McKenna briljira u Dinamu! Bez odštete stigao iz Las Palmasa, odigrao ključnu ulogu u osvajanju HNL-a. "Ova je momčad navikla osvajati, nekolicini nas to je bila prva titula"
MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio
IGRAJU PRLJAVO

MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga

