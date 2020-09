Dinamo sa Slavenom, a nakon dugo vremena bit će i navijači! Stigle cijene, dio tribina ne radi

Zbog pandemije COVID-19 utakmice će se igrati pred ograničenim brojem gledatelja i to do 30% kapaciteta svake tribine, odnosno lože. Na utakmicama neće biti gostujućih navijača

<p><strong>Dinamo </strong>u sklopu 5. kola <strong>HNL-a</strong> na Maksimiru dočekuje <strong>Slaven Belupo</strong>. Plavi se vraćaju ligaškim obavezama nakon šokantnog i teškog ispadanja od <strong>Ferencvarosa </strong>u <strong>Ligi prvaka </strong>u kojem je mađarski sastav na domaćem terenu slavio s 2-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petković mačem reže tortu</strong></p><p>Hrvatski predstavnik bio je bolji i imao konkretnije prilike, napadao je, no realizacija je bila vrlo slaba pa je takav bio i konačan ishod. Mađari su slavili povijesni uspjeh i prekinuli dominaciju Dinama u međusobnom rivalstvu.</p><p>Dinamo će zato europske pustolovine nastaviti u <strong>Europskoj ligi</strong>, a do tada čekaju domaći izazovi. Idući po rasporedu je okršaj sa <strong>Slaven Belupom </strong>na kojem će se konačno vratiti nogometni duh i na kojem će se prvi put od zatvaranja stadiona uslijed pandemije korona virusa naći gledatelji.</p><p><strong>Izvršni odbor HNS-a</strong> donio je odluku o povratku ograničenog broja gledatelja na utakmice Hrvatski Telekom Prve lige.</p><p>Zbog pandemije COVID-19 utakmice će se igrati pred ograničenim brojem gledatelja i to do 30% kapaciteta svake tribine, odnosno lože. Na utakmicama neće biti gostujućih navijača.</p><p>Ukupni kapacitet stadiona Maksimir, bez tribina istok i jug koje nisu otvorene, iznosi 20 164 mjesta.</p><p>Konačna brojka kapaciteta dostupnog za prodaju iznosi:</p><p>Budući da je otvaranje stadiona dozvoljeno uz posebne mjere Stožera, Dinamo je sastavio posebne upute svim navijačima koji će doći na stadion, a koje možete pročitati <a href="https://gnkdinamo.hr/hr/Novosti/Clanak/povratak-gledatelja-na-stadione-ulaznice-za-utakmicu-dinamo---slaven-belupo?fbclid=IwAR3SSGr5uCb3lf0ro5ilsLW9l0tQ3GvDIJEbZmrc3mbzkx8J_xB9kZP7Fuo" target="_blank"><strong>OVDJE.</strong></a></p><p>Cijene ulaznica za <strong>Slaven Belupo </strong>iznose:</p><p>Utakmica je na rasporedu u subotu u 19.05 sati.</p>