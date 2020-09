Rije\u010d je o klubu koji je 11 puta bio prvak Estonije, a osam puta je osvojio Kup. Najskuplji igra\u010d je napada\u010d\u00a0Rauno Sappinen koji vrijedi 400 tisu\u0107a eura. I to nije nimalo slaba mom\u010dad. U kvalifikacijama ih nikad nitko nije izblamirao, a pro\u0161le godine su u kvalifikacijama za EL\u00a0uspjeli zabiti dva gola Eintrachtu iz Frankfurta. Na kraju su Nijemci slavili u obje utakmice s 2-1.

Dinamo je protiv Flore igrao jednom, a bilo je to 9. kolovoza 2001. godine u Kupu Uefe. Modri su slavili s 1-0, a jedini strijelac bio je Tomislav Gond\u017ei\u0107. Trener Dinama tada je bio Ilija Lon\u010darevi\u0107, a igrali su dana\u0161nji trener druge mom\u010dadi Goce Sedloski, Tomislav Butina, Mihael Miki\u0107, Niko Kranj\u010dar...

Nogomet u Malti je na amaterskog razini, to je zemlja koja je posve\u0107ena turizmu zahvaljuju\u0107i sjajnom polo\u017eaju na Sredozemnom moru. Te blagodati iskori\u0161tavaju za ribarstvo i samim time ugostiteljstvo.\u00a0To je ve\u0107 svima poznato, ali sjetite se samo \u0161to se dogodilo kada su ribari i konobari s Malte posljednji put gostovali u Hrvatskoj. Gzira je lekcija koju je Hajduk o\u010dito morao dobiti, a iz nje mogu ne\u0161to nau\u010diti i ostali hrvatski klubovi. Vrijednost malte\u0161ke Floriane je 3,4 milijuna eura, a gle \u010duda - i njima je plasman u 3. pretkolo Europske lige najve\u0107i uspjeh u povijesti kluba.

Dva ofenzivna veznjaka Brazilac Diego Silva i Kristian Keqi vrijede po 300 tisu\u0107a eura i najbolji su igra\u010di malte\u0161ke mom\u010dadi. Floriana je \u010dak 26 puta bila prvak Malte i osvojila 20 Kupova, no njihova su\u0161a u prvenstvu trajala je sve do pro\u0161le sezone kada su osvojili ligu nakon 27 godina.

Od hrvatskih kluba samo je Hajduk igrao protiv ove malte\u0161ke mom\u010dadi, a bilo je to 1975. godine kada su 'bili' u dvije utakmice slavili ukupnih 8-0.

Ne treba ni spominjati koliki je Dinamo favorit. Pa samo je Bruno Petkovi\u0107 skuplji od Flore i Floriane zajedno. Njegova vrijednost je 11 milijuna eura, dok Flora i Floriana vrijede 7,6 milijuna eura. Za vratom im 'di\u0161e' i Mislav Or\u0161i\u0107 \u010dija je vrijednost 7,5 milijuna eura, a skuplji je i Dominik Livakovi\u0107 kojeg Transfermarkt cijeni s 12,5 milijuna eura. Ukupna vrijednost Dinama je 80 milijuna eura.

Koliki god bio favorit, Dinamo ne smije podcijeniti protivnika. Jasno je da \u0107e to za njih biti ne\u0161to te\u017ea trening utakmica i uz to jo\u0161 igraju na Maksimiru, no uvijek postoji mogu\u0107nost da se i njima dogodi Hamed Kone koji je pro\u0161le sezone s dva gola izbacio Hajduk.\u00a0

Makar\u00a0igra\u010di Flore brali cvije\u0107e dva dana prije utakmice ili igra\u010di Floriane pecali i konobarili, vjerujemo da \u0107e oni puni motiva do\u0107i na Maksimir. Jer ipak, i jednima i drugima je 3. pretkolo najve\u0107i uspjeh u povijesti kluba, a \u0161to \u0107e tek biti kad netko od njih pro\u0111e u play-off!

Vjerojatno nova modna revija od cvije\u0107a ili ribarska fe\u0161ta...

\u00a0

'Modri' za EL protiv 'ribara' ili 'cvjećara': Petković vrijedi više od Flore i Floriane zajedno...

Flora je inače skupni naziv za sav biljni svijet, a gle slučajnosti, Estonija je zemlja cvijeća. U Tallinnu se čak i organiziraju modne revije za odjeću napravljenu od cvijeća..

