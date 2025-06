Dinamo je htio Belju, ali onda su vidjeli koliko Augsburg traži

Emotivno se Dion Drena Beljo (23) oprostio od bečkog Rapida, u kojemu je proveo prošlu sezonu na posudbi. U Austriji je bivši napadač Osijeka imao sezonu iz snova. Krajem prošle godine bio je u najboljoj formi od svih hrvatskih reprezentativaca. Igrao je svaku utakmicu i predstavljao nezamjenjivi kotačić u momčadi trenera Stefana Kulovitsa. Sezonu je zaključio s 19 golova i pet asistencija u čak 49 odigranih utakmica. Posebno se istaknuo u Konferencijskoj ligi, gdje je u prosjeku zabijao svaki drugi susret. Ukupno pet pogodaka u deset utakmica.

"Želim iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim na nevjerojatnoj podršci tijekom ove divne godine koju sam proveo u Beču. Sezona je bila pravi emocionalni vrtlog i žao mi je što nismo ostvarili rezultate kojima smo se nadali u domaćim natjecanjima. Međutim, nezaboravne europske noći i pobjede koje je vaša podrška učinila još posebnijima ostat će mi duboko urezane u sjećanju. Također želim zahvaliti svojim suigračima, stručnom stožeru i svakom zaposleniku kluba, koji su mi omogućili da se u Austriji osjećam kao kod kuće. Na kraju, nadam se da ovo nije oproštaj, nego samo doviđenja. Bila mi je velika čast nositi dres Rapida", napisao je Beljo u emotivnom oproštaju.

Završetkom sezone Beljo se vratio u matični klub Augsburg, no ondje bi ponovno mogao pasti u drugi plan jer trener Sandro Wagner gradi igru na njemačkom napadaču Philippu Tietzu (21). Priliku u takvoj situaciji prepoznao je Dinamo, na čelu sa Zvonimirom Bobanom. Uz Belju, glavna meta za napadačku poziciju bio je i povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović (22), no on je, prema nekim navodima, poručio Bobanu da nije zainteresiran za igranje u hrvatskoj ligi. Budući da je Bruno Petković (30) bivši igrač Dinama, a uskoro će to postati i Wilfried Kanga (27), "modri" očajnički traže novog napadača.

Situaciju Dinamu olakšava činjenica da Rapid nije iskoristio opciju prvokupa, pa se tako ostali klubovi sada mogu uključiti u borbu za Belju. Ipak, problem predstavlja iznos koji je Augsburg odredio kao odštetu za bivšeg mladog hrvatskog reprezentativca, čak osam milijuna eura, piše Augsburger Allgemeine. Taj je iznos odbio i sam Rapid. Za usporedbu, to je tri milijuna više od najvećeg Dinamova transfera u povijesti, koji još uvijek drži Marko Rog (29) i njegov odlazak iz Splita u sezoni 2015./16.

"Augsburg, navodno, traži odštetu od osam milijuna eura, što se u vrhu hrvatskog nogometa smatra previsokim. Prema našim saznanjima, Dinamo još nije započeo konkretne pregovore, ali je pokazao interes. U međuvremenu, u Augsburgu se i dalje nadaju da će trener Wagner uspjeti uvjeriti Belju da ostane", zaključuje Augsburger Allgemeine.