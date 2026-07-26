Dinamo se kocka: Bakrar neće igrati u važnom europskom dvoboju jer bi to morali platiti?!

Dinamo još nije riješio ni pitanje prvog golmana za novu sezonu, priča oko Livakovića i dalje ne ide u dobrom smjeru. Zagrepčani se još nisu "našli" s Fenerbahčeom, niti krenuli konkretnije u akciju dovođenja
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Dinamo se polako sprema za uzvratni dvoboj 2. pretkola Lige prvaka, u Maksimir u utorak stiže Thun. Zagrepčani su već u prvom dvoboju, i to na prilično čudnom tipu umjetne trave, dokazali kako su bolji od Švicaraca, ali to treba potvrditi i u uzvratu. Mario Kovačević polako slaže momčad koja bi trebala istrčati u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, tu se ne naziru gotovo nikakve promjene.
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