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ŽIVJELI, MLADENCI!

FOTO IZAĐI, MALA Pogledajte Izabel i Matea Kovačića uz Halaanda na svadbi u Italiji!

Golman Manchester Cityja i kapetan talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante uplovili su u bračnu luku nakon deset godina veze
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Manchester City goalkeeper and Italy captain Gianluigi Donnarumma marries Alessia Elefante in Locorotondo
Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel. | Foto: Alessandro Garofalo
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Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel. | Foto: Alessandro Garofalo
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