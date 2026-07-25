FOTO IZAĐI, MALA Pogledajte Izabel i Matea Kovačića uz Halaanda na svadbi u Italiji!

Golman Manchester Cityja i kapetan talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante uplovili su u bračnu luku nakon deset godina veze
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Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel.
| Foto: Alessandro Garofalo
Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel.
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Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel.
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Golman Manchester Cityja i kapetan talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante okrunili su svoju ljubav brakom
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Par je u bračnu luku uplovio u bajkovitom gradiću Locorotondo u Italiji u prisustvu obitelji, prijatelja i suigrača iz Manchester Cityja.
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Ceremonija je održana u crkvi Chiesa Madre di San Giorgio Martire. Za svoj veliki dan par je odabrao jedinstven spoj tradicionalnog i modernog
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Golman 'građana' i talijanske reprezentacije odlučio se za elegantno odijelo boje slonovače, dok je Alessia, dizajnerica interijera po struci, zablistala u raskošnoj vjenčanici bez rukava u kojoj je izgledala poput prave princeze
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Ljubavna priča Gianluigija i Alessije započela je 2016. godine, daleko od blještavila reflektora, u njihovom rodnom Castellammare di Stabia. Upoznali su se još kao djeca i zajedno su pohađali školu, a romansa je planula dok se on probijao u prvu momčad AC Milana.
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