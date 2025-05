Dinamo se plasirao izravno u Europsku ligu! Evo koliko time zarađuje, veselje i za Varaždin

Rijeka je osvojila drugu duplu krunu u povijesti nakon one 2017., četiri dana nakon HNL-a protiv Slaven Belupa uzela je i Kup golom Naisa Djouahre (1-0), a time je razveselila Dinamo i Varaždin. Mario Kovačević tako nije uspio na vjerojatnom oproštaju donijeti "farmaceutima" izlazak u Europu, ali će njegov poraz itekako razveseliti novog poslodavca u Maksimiru.

Dinamo preskače europske kvalifikacije!

Dinamo je, naime, dvostrukim naslovom Riječana kao drugoplasirani iz prvenstva profitirao izravno se plasiravši u glavni dio Europske lige! Ostao je klub s najvećim koeficijentom u kvalifikacijama (inače bi trebao krenuti od prvog pretkola) i preskočio čak četiri runde jer je osvajač Konferencijske lige Chelsea izborio Ligu prvaka kroz domaće prvenstvo, oslobodivši mu tako mjesto.

Nakon katastrofalne sezone bez trofeja "modrima" je tako stigla prilično lijepa utješna nagrada u vidu oslobođenja od ljetnih pretkola, kasnijeg početka sezone (HNL kreće prvim vikendom u kolovozu) i premije od najmanje 4,27 milijuna eura, koliko Uefa dariva svaki od 36 sudionika Europske lige. I dalje bitno manje od nagrade od 18,62 milijuna eura, koliko donosi ulazak u Ligu prvaka, ali neće ni ovo odbiti, pogotovo u kontekstu veće šanse za popravljanje koeficijenta.

Kad je ždrijeb Europske lige i na koga može Dinamo?

Već je sad poznato kako će Dinamo, s obzirom na visok koeficijent, biti prvi nositelj u ždrijebu 29. kolovoza. Tek predstoje kvalifikacije u kojem će se kompletirati svi klubovi sudionici.

Europska liga igra se kao i Liga prvaka, svaki klub igrat će po dvije utakmice sa svakim iz četiri jakosne skupine. Zasad je poznato kako su u prvome Roma, Porto, Lille i Betis, a kartu za ligašku fazu imaju i Aston Villa, Lyon, Freiburg, Crystal Palace, Bologna, Celta Vigo, Stuttgart i nizozemski Go Ahead Eagles.

Kad se igraju utakmice Europske lige?

Prvo kolo na rasporedu je 24./25. rujna, a utakmice se potom igraju na četvrtke 2. i 23. listopada, 6. i 27. studenoga, 11. prosinca, 22. i 29. siječnja. Izravno u osminu finala prolazi prvih osam momčadi, oni od 9. do 24. razigravat će u šesnaestini finala.

Što pobjeda Rijeke znači za Varaždin?

Varaždinci su osvajanjem četvrtog mjesta i riječkim trijumfom u Kupu napredovali u Europu, i to u drugo pretkolo Konferencijske lige, odakle će startati i Hajduk. Ždrijeb je 18. lipnja, prve utakmice 24. srpnja, uzvrati 31. srpnja.

Hajduk će biti nositelj u toj fazi natjecanja, za Varaždin je to još upitno. No do ligaške faze i europske jeseni i jedni i drugi morat će preskočiti, uz tu, još dvije prepreke, gdje će ih čekati bitno teži protivnici. Hajduk bi mogao biti nositelj u trećem pretkolu.

Riječki put u Ligi prvaka i moguće protivnike možete provjeriti OVDJE. Jednom pobjedom iz tri pokušaja i prvak Hrvatske osigurat će europsku jesen, kao i Dinamo.