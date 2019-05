Dinamo se sprema za LP, prvi na Maksimir stiže - Ivo Pinto!

Nenad Bjelica već je tjednima u potrazi za pojačanjima, kvalitetnim nogometašima koji će na ljeto osnažiti redove hrvatskog prvaka. A čini se kako je trener Dinama prvo pojačanje pronašao u Engleskoj. Točnije, u redovima novopečenog premierligaša Norwich Cityja. Prvo pojačanje "modrih" za pohod na Ligu prvaka trebao bi biti - Ivo Pinto!

Portugalski branič već je branio boje zagrebačkog kluba, između 2013. i 2016. godine desni je bok bio pod njegovom kontrolom. Ivo Pinto za Dinamo je skupio 112 nastupa, u tom periodu upisao 16 asistencija, a onda se u transferu vrijednom 3,7 milijuna eura prodao u tadašnjeg premierligaša Norwich City. Branič je za Norwich skupio 95 nastupa (10 u Premier ligi), zabio tri gola, tome dodao i 14 asistencija. I sada bi se, po isteku ugovora, trebao vratiti u Dinamo.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Zanimljivo, Ivo Pinto je i najisplativiji stranac u povijesti Dinama, njega su predstavnici "modrih" iz rumunjskog Cluja doveli za milijun eura, pa ga prodali za 3,7 milijuna eura, tako na njemu "zaradili" čistih 2,7 milijuna eura. U svom prvom mandatu u Maksimiru je ostavio odličan dojam, bio jedan od najboljih igrača u momčadi Zorana Mamića koja je igrala Ligu prvaka, pa rušila i veliki Arsenal.

Prošle je sezone bio i kapetan Norwicha (u 33 navrata), no ove sezone u Engleskoj mu nisu cvjetale ruže. Mjesto u početnoj postavi novog engleskog premierligaša preuzeo je 19-godišnji Max Arons, engleski reprezentativac do 19 godina (rođen 2000.) i "domaći dečko". Portugalski branič tako je u cijeloj sezoni skupio samo tri prvenstvena nastupa za Norwich, no tržišna vrijednost mu i dalje iznosi 3 milijuna eura. A u Dinamo se vraća besplatno, kao 29-godišnjak, u najboljim igračkim godinama...