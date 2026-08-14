Dinamo se 'zagrijao' za Viking: Beljo 'škaricama' kao Petković, Kačavenda nastavio sjajan niz!
DINAMO - RUDEŠ 4-0 Mario Kovačević odmarao je cijelu obranu, Galešić utakmicu završio kao kapetan, ali opet na zadnjem veznom. Mudražija dobio pljesak prilikom ulaska u igru, pa odmah asistirao...
Dinamo je mirno stigao do još jedne, druge prvenstvene pobjede, u Maksimiru je "pao" Rudeš 4-0. Bila je to od prve minute utakmica "mačke i miša", Rudešani niti u jednom trenutku nisu izgledali kao momčad koja može parirati hrvatskom prvaku. I njih do kraja sezone čeka borba za očuvanjem prvoligaškog statusa. Teška borba...