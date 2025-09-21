Dinamo trlja ruke: Fener kiksao uoči gostovanja na Maksimiru

U posljednjem susretu uoči ogleda protiv Dinama u Europskoj ligi, nogometaši Fenerbahčea su odigrali 1-1 na gostovanju kod Kasimpase.

Fener je poveo već u trećoj minuti golom Marca Asensia na asistenciju Kerema Akturkoglua.

Kada je domaćin u 45. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Portugalac Cafu, činilo se kako će gosti lagano do bodova. Međutim, domaćin je u 64. minuti izjednačio golom Harisa Hajradinovića.

Do kraja susreta više nije bilo golova. Fenerbahče je trenutačno treći sa 12 bodova, vodi Galatasaray s tri boda više dok drugoplasirani Goztepe također ima 12 bodova.

Fener dobio novog predsjednika

Turski velikan je večeras dobio i novog, 38. predsjednika, a to je Sadettin Saran (61). Novi čelnik istanbulskog kluba dobio je 12.325 glasova, dok je dosadašnji predsjednik ali Koc sakupio 12.068 glasova.

- Moj san je podići prvenstveni trofej uz dva živa predsjednika (Alija Koca i Aziza Yildrima). Učinimo to s istinskim jedinstvom i solidarnošću. Potpuno smo iskreni po ovom pitanju. Sretni smo i potpuno svjesni ove odgovornosti. Naš prvi prioritet je susresti se sa svima. Prigrlit ćemo sve djelujući po zaslugama, bez pravljenja razlike. Želimo od ove momčadi napraviti prvaka - kazao je za kluspku stranicu.

Fenerbahče u srijedu gostuje u Zagrebu protiv Dinama na otvaranju Europske lige.

- Također, smo potpuno iskreni u vezi s promjenom statuta. Predsjednik, koji ne uspije osvojiti prvenstvo tri godine, mora otići. To će nam biti prvi prioritet. Momčad ide u Zagreb, stojimo iza našeg trenera Tedesca. Od sada smo zajedno. Ovo je naša momčad, nećemo se skrivati ​​iza ikakvih izgovora. Ova momčad je najbolja i ima najbolje igrače. Stavit ćemo veliki naglasak na komunikaciju i posvetiti više pažnje procesu donošenja odluka - dodao je.

Saran je rođen u američkom Denveru, od turskog oca i američke majke. Studirao je strojarstvo na Sveučilištu Kentucky, bavio se plivanjem, a kreće vrijeme bio je kapetan turske plivačke reprezentacije.

Kasnije je došao u Tursku gdje je radio u Ministarstvu kulture i turizma. Danas je medijski mogul i predsjednik Upravnog odbor Saran Holding. Trenutačno posjeduje prava na prijenos više od 50 posto sportskih događaja koji se emitiraju na turskoj televiziji.