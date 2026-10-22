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ANKETA

Dinamo u obrani ne postoji. Je li vrijeme za otkaz Kovačeviću?

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 3 min
Dinamo u obrani ne postoji. Je li vrijeme za otkaz Kovačeviću?
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Izgubiti protiv momčadi koja osam uzastopnih utakmica ne zna za pobjedu jednostavno je sramotno.

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Dinamo u posljednje vrijeme ne izgleda dobro. Pobjeda protiv Slaven Belupa u HNL-u bila je optička varka. U Europskoj ligi uslijedilo je bolno otrežnjenje. NEC je u 3. kolu Europske lige pobijedio 4-2.  Gosti su poveli u 25. minuti. Loše je Dinamova obrana namještala zaleđe, Tobias Storm ubacio se po desnoj strani i ubacio u sredinu. Niko Galešić nije uspio izbaciti i Clement Bischoff je zabio za 1-0. 

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v NEC
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Foto: Arenasport/Screenshot

Dinamo je brzo poravnao, već u 33. minuti. Ubacio je s lijeve strane Perez-Vinlöf na drugu stativu, Beljo je najviše skočio i glavom matirao Crettaza. Samo dvije minute kasnije zabio je Ivanušec, no gol je poništen zbog zaleđa. I onda u 38. minuti 2-1 je za Dinamo. Sjajno je Stojković pronašao Belju kojem je golman NEC-a, no lopta se odbila do njega i majstor je zabio na prazni gol. 

U 45. minuti NEC je izjednačio. Strijelac je bio Linssen koji je pogodio glavom s pet metara nakon ubačaja Bischoffa s lijeve strane.
U 54. minuti gosti opet vode. Linnsen je zabio svoj drugi gol na utakmici za 3-2. Izbacio je Galešića i poslao loptu prema mreži, Chery je jurio na nju i omeo Kotarskog, ali mogao je i golman Dinama bolje reagirati na tu loptu.

Dinamova obrana ponovno je bila konfuzna u 80. minuti. Chery je sjajno pogodio s nekih 15 metara za 4-2. 

Prema naprijed u prvom dijelu izgledalo je dobro, Dinamo se uspio vratiti, ali obrana je temelj i tu Dinamo posebno kašljuca. Drugi dio bio je kriminalan prema i prema naprijed. Jednostavno izgubiti protiv momčadi koja osam uzastopnih utakmica ne zna za pobjedu jednostavno je sramotno.  Svi sada postavljaju pitanje je li došlo vrijeme za ostavku Marija Kovačevića. Što mislite?

Treba li Kovačević dobiti otkaz u Dinamu?

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Komentari 37
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