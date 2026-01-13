Dinamo u prodaju pustio karte za Europu. Evo kakve su cijene

Dinamo je u prodaju pustio ulaznice za susret Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a. Utakmica se igra 22. siječnja u 21.00 sati na Maksimiru u sklopu 7. kola ligaške faze. Na službenoj stranici Dinama objavljene su informacije o cijenama karata te kako članovi imaju pravo prvokupa.

- Prodaja pojedinačnih ulaznica za članove kluba za utakmicu protiv FCSB-a odvijat će se u utorak, 13. siječnja, dok će se prodaja pojedinačnih ulaznica za sve navijače odvijati od srijede, 14. siječnja, do četvrtka, 22. siječnja. Prodaja ulaznica za članove kluba kreće u utorak, 13. siječnja, od 11:00 sati. Prodaja će se vršiti isključivo online putem servisa https://tickets.gnkdinamo.hr/. Osim članova kluba u 2026. godini, za ovu će utakmicu pravo prvokupa i članske cijene moći ostvariti i svi koji su bili članovi u 2025. godini.

Za navijače koji nisu članovi kluba prodaja ulaznica odvijat će se od srijede.

- Prodaja ulaznica za sve navijače odvijat će se online putem od srijede, 14. siječnja u 11:00 sati, do četvrtka, 22. siječnja u 21:45 sati. Prodaja ulaznica za sve navijače na blagajnama Ticket pointa odvijat će se u srijedu, 21. siječnja i u četvrtak, 22. siječnja. Radno vrijeme Ticket pointa je u srijedu, 21. siječnja, od 11:00 do 19:00 sati i u četvrtak, 22. siječnja, od 11:00 do 21:45 sati.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Klub je objavio i cijene pojedinačnih ulaznica koje variraju ovisno o tome jeste li član kluba ili navijač.

Zapad dolje - 45 € za članove, 55 € za sve ostale navijače

Zapad gore - 30 € za članove, 40 € za sve ostale navijače

Sjever dolje - 20 € (samo članovi)

Sjever gore - 15 € za članove, 25 € za sve ostale navijače

Dinamo je trenutačno 25. na ljestvici sa sedam bodova, a FCSB 27. s bodom manje. Ovo je utakmica za 'biti ili ne biti' obje momčadi ako žele u daljnju nokaut fazu.