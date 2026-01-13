Obavijesti

Sport

Komentari 6
SUSRET PROTIV FCSB-A

Dinamo u prodaju pustio karte za Europu. Evo kakve su cijene

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo u prodaju pustio karte za Europu. Evo kakve su cijene
Atmosfera na tribinama tijekom utakmice 6. kola Europske lige između Dinama i Betisa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo će 22. siječnja u 7. kolu Europske lige ugostiti rumunjskog prvoligaša FCSB. Ovo je 'modrima' najvažnija utakmica trenutačnog dijela ligaške faze. Trenutačno su 25. na ljestvici i imaju sedam bodova

Admiral

Dinamo je u prodaju pustio ulaznice za susret Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a. Utakmica se igra 22. siječnja u 21.00 sati na Maksimiru u sklopu 7. kola ligaške faze. Na službenoj stranici Dinama objavljene su informacije o cijenama karata te kako članovi imaju pravo prvokupa. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

- Prodaja pojedinačnih ulaznica za članove kluba za utakmicu protiv FCSB-a odvijat će se u utorak, 13. siječnja, dok će se prodaja pojedinačnih ulaznica za sve navijače odvijati od srijede, 14. siječnja, do četvrtka, 22. siječnja. Prodaja ulaznica za članove kluba kreće u utorak, 13. siječnja, od 11:00 sati. Prodaja će se vršiti isključivo online putem servisa https://tickets.gnkdinamo.hr/. Osim članova kluba u 2026. godini, za ovu će utakmicu pravo prvokupa i članske cijene moći ostvariti i svi koji su bili članovi u 2025. godini.

Za navijače koji nisu članovi kluba prodaja ulaznica odvijat će se od srijede.

- Prodaja ulaznica za sve navijače odvijat će se online putem od srijede, 14. siječnja u 11:00 sati, do četvrtka, 22. siječnja u 21:45 sati. Prodaja ulaznica za sve navijače na blagajnama Ticket pointa odvijat će se u srijedu, 21. siječnja i u četvrtak, 22. siječnja. Radno vrijeme Ticket pointa je u srijedu, 21. siječnja, od 11:00 do 19:00 sati i u četvrtak, 22. siječnja, od 11:00 do 21:45 sati.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Klub je objavio i cijene pojedinačnih ulaznica koje variraju ovisno o tome jeste li član kluba ili navijač.

Zapad dolje - 45 € za članove, 55 € za sve ostale navijače

Zapad gore - 30 € za članove, 40 € za sve ostale navijače

Sjever dolje - 20 € (samo članovi) 

Sjever gore - 15 € za članove, 25 € za sve ostale navijače

Dinamo je trenutačno 25. na ljestvici sa sedam bodova, a FCSB 27. s bodom manje. Ovo je utakmica za 'biti ili ne biti' obje momčadi ako žele u daljnju nokaut fazu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
UŽIVO Transferi: Cancelo opet u Barceloni, a Carrick u Unitedu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Cancelo opet u Barceloni, a Carrick u Unitedu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Olimpijka iz Splita postala je učiteljica, a srce joj je ukrao odbojkaš koji igra za Hrvatsku
RANO MORALA U MIROVINU

FOTO Olimpijka iz Splita postala je učiteljica, a srce joj je ukrao odbojkaš koji igra za Hrvatsku

Ana Đerek, bivša olimpijska gimnastičarka, zamijenila je sportsku opremu školskom pločom! Nakon ozljeda i medalja, sada uči djecu engleski jezik u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026