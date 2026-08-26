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Dinamo u svoje redove doveo mladog urugvajskog veznjaka

Piše Ivan Tomašković,
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Dinamo u svoje redove doveo mladog urugvajskog veznjaka
Foto: GNK Dinamo
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U seniorskoj je konkurenciji debitirao s tek navršenih 17 godina, nastupao je za U-18 reprezentaciju Urugvaja

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Zagrebački Dinamo na društvenim mrežama predstavio je novog igrača. Novi igrač je 19-godišnji urugvajski veznjak Lautaro Ultra, koji je u Maksimir stigao iz Oriental de La Paza

Ultra je s Dinamom potpisao četverogodišnji ugovor, a Zagrepčani su za njegov dolazak platili 200.000 eura. Kroz bonuse odšteta može narasti za dodatnih 500.000 eura, dok će urugvajskom klubu pripasti i 10 posto od budućeg transfera.

- Lijepe vijesti stižu nam iz Zagreba - Lautaro Ultra je Plavi! Nadareni devetnaestogodišnjak na Maksimir dolazi iz urugvajskog Club Orientala, a prirodne pozicije su mu one centralnog i zadnjeg veznog. U seniorskoj je konkurenciji debitirao s tek navršenih 17 godina, nastupao je za U-18 reprezentaciju Urugvaja, a ovog se ljeta našao i na širem popisu urugvajske U-20 reprezentacije - stoji u objavi. 

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