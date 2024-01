Dinamo je otpisao Čopa, a on se odmaknuo od nogometa. Sada ih je srušio na Maksimiru...

Duje Čop (33) odigrao je jednu od najboljih utakmica karijere, pa u zagrebačkom derbiju praktički sam "razbio" Dinamo. Iskusni napadač s tri je gola torpedirao Zagorca, najavio "modrima" prilično teško proljeće. Zanimljivo, Čopu su ovo prvi golovi u dresu Lokomotive, petog kluba s kojim igra Prvu HNL.

Iskusni napadač za osam će dana napuniti 34 godine, a na Kajzericu je stigao - uživati u nogometu. Čop je u karijeri prošao portugalsku (Nacional), španjolsku (Malaga, Valladolid, Sporting Gijon), talijansku (Cagliari), belgijsku (Standard Liege) i slovensku (Celje) ligu, dok je u HNL-u branio boje Hajduka, Splita, Dinama i Šibenika. Najveći trag ostavio je na Maksimiru odakle je otišao 2015. godine, ali se opet vratio u ljeto 2021. godine.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U dresu Dinama bio je najbolji strijelac Prve HNL u sezoni 2012/13., a u posljednje vrijeme Čop se baš nekako namjerio na - "modre". Posljednji službeni gol zabio je u travnju 2023. godine, Čop je tada bio junak u pobjedi (2-1) Šibenika nad Dinamom u polufinalu Kupa. I tog je dana svojim pogotkom s Dinamove klupe "otjerao" Antu Čačića.

Zanimljivo, poslije toga upisao je još samo tri nastupa za Šibenik, pa napustio Šubićevac gdje je bio na posudbi iz Dinama. U Maksimiru više nisu računali na njega pa je otišao prošlog ljeta po isteku ugovora. Čop se čak odmaknuo od profesionalnog nogometa, a onda se zaželio "bubamare" i profesionalizmu vratio u Lokomotivi. Krajem prvog dijela sezone najčešće je bio zamjena Indritu Tuciju, a kad je ovaj na zimu napustio Kajzericu, Čop je postao udarna igla "lokosa". Razbio Dinamo, poslije 293 dana opet zatresao mrežu na službenoj utakmici..

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Duje je izašao iz profesionalnog režima, u Šibeniku je u jednom trenutku prestao trenirati, radio je nešto individualno. Trebalo mu je vreemna da se vrati u ritam, mi smo pričali o tome. Duje je nogometaš, ozbiljan nogometaš. I znao sam, ako ga uspijemo dobiti, puno će nam značiti. To je i pokazala današnja utakmica. On ima 32 godine, nije to previše, ali kad s 32 godine netko izađe iz profesionalnog režima, teško se vratiti. Čop je to uspio, bit će nam značajan igrač ovoga proljeća - jasan je poslije utakmice bio trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Čop niti jedan gol protiv Dinama nije želio slaviti, tako je pokazao respekt prema bivšem klubu. Baš kao što nije slavio ni pobjednički pogodak protiv Dinama u polufinalu Kupa kao igrač Šibenika. I Dinamovi navijači to cijene, Čop je večeras po izlasku s terena dobio veliki pljesak maksimirske publike. Zasluženo...