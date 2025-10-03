Obavijesti

NACIONALNI KOEFICIJENT

Dinamo vuče hrvatski nogomet: HNL-u je porastao koeficijent, evo gdje se sada nalazimo...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Antonio Ahel

Hrvatska je u konstantnom padu na Uefinoj ljestvici državnih koeficijenata. Prije nekoliko je godina napadala 15. mjesto, a sada se nalazi na 21. mjestu na kojem je preskočila Rumunjsku

Novom europskom pobjedom Dinamo je nastavio praktički sam vući hrvatski klupski nogomet. S obzirom na to da pobjeda u Europi vrijedi 2 boda, ali se svaki rezultat hrvatskih klubova dijeli s brojem predstavnika (4), "modri" su nacionalnom koeficijentu pridonijeli s 0.500 bodova. 

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! 00:47
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

Nakon ranijih ispadanja Varaždina i Hajduka, u Europi su hrvatsku čast ostali braniti Dinamo i Rijeka. Hrvatski prvak krenuo je porazom u Konferencijskoj ligi, ali ga do kraja natjecanja čeka još pet utakmica, dok su "modri" nakon dva kola stopostotni u Europskoj ligi. 

Hrvatska je u konstantnom padu na Uefinoj ljestvici državnih koeficijenata. Prije nekoliko je godina napadala 15. mjesto, a sada se nalazi na 21. mjestu na kojem je preskočila Rumunjsku. Izrael na 20. mjestu bježi Hrvatskoj gotovo 4 boda, ali ostao je samo na jednom predstavniku u Europi i to Maccabiju kojeg je Dinamo pobijedio 3-1. 

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Foto: Antonio Ahel

S druge strane, našem klupskom koeficijentu vrlo je blizu 22. Rumunjska s koeficijentom 23.250, dok je 23. Mađarska (23.125), a 24. Srbija (22.375). 

Podsjetimo, Dinamo nakon dvije pobjede u dva kola ima velike šanse za prolazak u nokaut fazu natjecanja. Prvih osam momčadi proći će u osminu finala natjecanja, dok će od 9. do 24. mjesta razigravati za preostalih osam mjesta. 

OSTALO

