Dinamo je prodao Gonzala Villara u Elche, ali zbog toga ispašta igrač 'modrih' Moreno Živković koji je do nedavno bio na posudbi u Vukovaru. Španjolac je sedmi posuđeni nogometaš Dinama, a smije ih biti šest
Dinamo je talentiranog stopera posudio pa raskinuo posudbu
Gonzalo Villar napustio je Dinamo na posudbu u Elche s opcijom otkupa od 1,5 milijuna eura na kraju sezone. Moreno Živković (21), Vito Čaić (20) i Lovre Kulušić (19) nisu imali pravo nastupa za Dinamo protiv Vukovara u ponedjeljak jer su igrači 'modrih' na posudbi, a zbog transfera Villara u Španjolsku klub s Maksimira raskinuo je posudbu Živkovića u Vukovaru.
Riječ je o potezu Dinama kojeg mora poduzeti jer ne smije imati više od šest posuđenih igrača u isto vrijeme. Uz Živkovića, Robert Mudražija je posuđen AEK Larnaci, Sandro Kulenović Torinu, Sammy Mmae Qarabagu, Nikola Čavlina Comu i Lukas Kačavenda LASK-u, a Kulušić i Čaić, prema Fifinim pravilima, ne ulaze pod obveznu normu posudbe jer su mlađi od 21 godine.
Kako bi se realizirao transfer Villara u Elche, Dinamo je morao jednog od trenutačno posuđenih vratiti u klub, prodati ga ili raskinuti suradnju. Odluka je pala na Živkovića koji se neće vratiti na Maksimir i ostat će u Vukovaru, ali se tek mora realizirati njegov transfer. Prijelazni rok u HNL-u je do 17. veljače, što znači da Dinamo ima dva tjedna razriješiti njegovu budućnost.
Živković je posuđen Vukovaru početkom godine i odigrao je tek jedan susret za posljednju momčad HNL-a. Na utakmici 19. kola nastupio je u porazu protiv Lokomotive (2-1). S Dinamom ima ugovor do 2028. godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 250.000 eura. Stoper je za mlade uzraste Hrvatske odigrao 23 susreta.
