Dinamo želi dovesti Hajdukova bivšeg trenera Dambrauskasa?!

Valdas Dambrauskas (47) želja je Dinama za novog trenera, piše Večernji list. Bivši trener Gorice i Hajduka navodno je bio predmet razgovora u Maksimiru zadnjih tjedana i bio je prva opcija za nasljednika Sergeja Jakirovića da "modri" nisu pobijedili Istru.

Litavca su navodno kontaktirali iz kluba, no on nije bio raspoložen za razgovor ni komentar potencijalnog dolaska u Maksimir. On je, inače, slobodan trener nakon što je dobio otkaz početkom prosinca u grčkom prvoligašku OFI-ju s Krete.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odgovor na Josipa Brekala?

Obistine li se doiste ove najave, bio bi to zanimljiv splet događaja na relaciji Maksimir - Poljud. Josip Brekalo bio je na koračić od dolaska u Dinamo, iz kluba su potom minirali posao, a on je potpisao za Hajduk.

"Modri" bi sad mogli odgovoriti angažiranjem jednog od najuspješnijih trenera Hajduka u zadnjem desetljeću, koji je na Poljud donio Kup i smijenjen je u rujnu 2022. Mnogi navijači "bilih" u međuvremenu su zazivali njegov povratak u klub.

'Uvijek ću vas sanjati i pjevati vaše pjesme'

Na oproštaju od Hajduka Dambrauskas je objavio emotivnu poruku:

"Ništa što sam dosad u životu iskusio ne može se usporediti s ovime. Samo bih htio reći koliko sam zahvalan ja i koliko je zahvalna moja obitelj ljudima koji su bili uz nas na ovom putu", napisao je između ostalog i dodao:

"Uvijek ću biti vezan za vas, uvijek ću vas pratiti, sanjati, slaviti, pjevati vaše pjesme... Zauvijek će mi nedostajati osjećaj adrenalina na dan utakmice, navijača koji su se poredali na ulicama da pozdrave igrače koji dolaze, svjetla Poljuda, Torcida koja pjeva Dalmacijo prije utakmice... Nikad to neću zaboraviti! Sjećanja nikad neće biti izbrisana. Bio sam privilegiran svaki dan voditi ovaj klub i to će zauvijek ostati jedan od mojih najvećih životnih uspjeha. Zauvijek".