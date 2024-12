Dinamo želi Galešića! Rijeka ga neće pustiti ispod pet mil. eura

Rijeka je jedina neporažena momčad u HNL-u nakon 17 kola i to zahvaljujući betonskoj obrani koja je primila tek sedam golova! A ministar te obrane je sjajni Niko Galešić (23).

Ovaj stoper rođen u Berlinu jedan od najboljih obrambenih igrača našeg prvenstva i igrač na kojem Damir Mišković planira zaraditi milijune. A to bi moglo biti već ove zime. Svjesni su u klubu da će ga teško zadržati, ali s tim su se već pomirili. Kako Rijeka živi od transfera, svaki igrač je na prodaju, a pogotovo netko kao Galešić koji im može napuniti blagajnu do vrha.

Rijeka: U susretu 11. kola HNL-a Rijeka i Varaždin odigrali 1-1 | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Interesa ne manjka, a kako piše Germanijak, Dinamo ga već ove zime želi dovesti u svoje odaje! Kako je Samy Mmaee otpisan, Nenad Bjelica želi pojačati obranu koja je prioritet u prijelaznom roku. Izbor je pao na Galešića koji je mlad, kvalitetan, ima ogroman potencijal i poznaje ligu, sredinu i ne bi mu trebalo puno za prilagodbu, ali je problem što takvi igrači poprilično koštaju. Damir Mišković težak je pregovarač, a u ovome slučaju svjestan je da bi Galešić uskoro mogao postati reprezentativac i da će mu cijena samo rasti pa je za njega postavio odštetu od pet milijuna eura! Ispod toga neće ići. U Rijeci je od 2020. godine i od tada je u 97 utakmica zabio osam golova uz jednu asistenciju. Na Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.

Traženi iznos, to je jasno kao dan, Dinamo neće pristati platiti. Pet milijuna eura platili su samo za Marka Roga i to prije devet godina. To je do danas ostao najveći ulazni transfer u povijesti i ostat će još dugo. Na Boška Šutala potrošili su četiri milijuna, a baš su Rijeci na ime Ivana Nevistića uplatili tri..

Ako pregovori oko Galešića propadnu, imaju na Maksimiru i rezervne opcije. Jedna od njih je i hrvatski reprezentativac Marin Pongračić koji je prije godinu dana mogao doći za sitan novac, ali posao se nije realizirao. U međuvremenu je napredovao u Lecceu pa ga je Fiorentina ljetos platila čak 15 milijuna eura.

Rijeka i Varaždin sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nije se naigrao, odigrao je tek sedam utakmica, što zbog ozljeda, ali i slabe forme. Transfer ne dolazi u obzir jer preskup je za 'modre', ali htjeli bi ga dovesti na posudbu do ljeta. Veliki je dinamovac, a uz to bi mu ponudili veliku minutažu koju nema u Firenci. To je karta na koju igraju u Maksimiru.

Obrana je veliki problem u momčadi Nenada Bjelice pa su pojačanja u stoperskoj liniji prioritet, no žele se 'modri' ojačati i na lijevom beku, veznom redu i u napadu gdje su ostali samo na Sandru Kulenoviću i Bruni Petkoviću. Spominje se i mogući povratak Mislava Oršića kojeg su otpisali u Trabzonsporu, ali i Luke Ivanušeca koji gotovo pa i ne igra u Feyenoordu. Želja je i Lindon Selahi kojemu na ljeto istječe ugovor s Rijekom, šuška se i o Borni Barišiću... Uostalom, takvih glasina će biti napretek tijekom cijelog prijelaznog roka koji bi mogao biti ključan za Dinamo u borbi za naslov prvaka.