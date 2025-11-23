Obavijesti

Dinamo želi vratiti Livakovića. Turci pišu: 'Hrvatski klub sprema nestvarnu ponudu...'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (30) na posudbi je iz Fenerbahčea u španjolskom prvoligašu Gironi, ali posljednjih dana turski mediji pišu kako je Dinamo ozbiljno zagrizao da dovede 'Livija' nazad

Sudbina prvog golmana 'vatrenih' Dominika Livakovića i dalje je neizvjesna. Turski Fanatik prenosi vijest kako je Dinamo planira poslati ozbiljnu ponudu za nekadašnjeg člana 'modrih' koji je trenutačno na posudbi u Gironi iz turskog Fenerbahčea.

Riječ je o transferu koji Dinamo želi realizirati u siječnju 2026. godine. Dinamov plan je dovesti 'Livija' na šestomjesečnu posudbu s pravom otkupa kraju sezone za tri milijuna eura jer uprava nije zadovoljna s trenutačnim rosterom golmana u prvoj ekipi. Fanatik, koji tvrdi kako je cifra transfera 'nestvarna', potvrdilo je mnoštvo regionalnih medija u Turskoj, a vijest su prenijeli i španjolski mediji.

Dinamo je 'Livija' 2023. prodao turskom velikanu za šest milijuna i 650 tisuća eura. Hrvatski reprezentativac stigao je u Gironu na posudbu iz Fenera početkom sezone, ali je i dalje bez nastupa za katalonski klub. Trener Girone Michel ne vidi 'vatrenog' na golu Girone i kako bi se realizirao eventualni povratak u klub s Maksimirske 128 'vatreni' ne smije zaigrati nijednu minutu za 'bijelo-crvene'. 

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Prema pravilima Fife nogometaš smije biti član tri kluba u jednoj sezoni, ali nastupati za maksimalno dva. Hrvatski vratar branio je za Fener 31. kolovoza u 4. kolu turskog prvenstva i ako nastupi za Gironu do kraja polusezone neće smjeti braniti za Dinamo dođe li do transfera u 'modre'. Zlatko Dalić i dalje ima povjerenje u Dominika Livakovića koji je za Hrvatsku nastupio 71 put i pritom očuvao mrežu netaknutom na 25 utakmica. 

