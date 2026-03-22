Dinamov dvojac za 'vatrene': Beljo već na 15 golova u 2026., Stojković bolji čak i od Baturine
Baturina je prošle sezone u Dinamovom dresu briljirao na europskoj sceni, a u HNL-u je u 33 utakmice isporučio četiri gola i deset asistencija. Stojkovićeve su ovosezonske (HNL) brojke još dojmljivije...
Dion Drena Beljo i Luka Stojković vode Dinamo prema novom naslovu prvaka. Dva najbolja igrača "modrih" u subotu su se na dojmljiv način obračunali s Lokomotivom. Beljo je gradskom rivalu zabio hat-trick, uz asistenciju i izboreno isključenje domaćeg braniča Jukića, dok je Stojković svoj bivši klub "počastio" s dva gola i jednom asistencijom.