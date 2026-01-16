Obavijesti

FCSB STIŽE NA MAKSIMIR

Dinamov idući suparnik izgubio u prvenstvu! Tek je deveti u ligi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BOGDAN BUDA/REUTERS

U slučaju pobjede, "modri" će si značajno povećati šanse da prođu u nokaut fazu natjecanja. Dinamo je 25. momčad Europske lige sa sedam bodova, dok je FCSB 27. s bodom manje

Dinamov idući suparnik u Europskoj ligi, rumunjski FCSB, izgubio je od Arges Pitestija 1-0 u 22. kolu rumunjskog prvenstva. 

Jedini gol na utakmici zabio je Pirvu u 28. minuti, a unatoč znatno većem posjedu lopte (68 posto), gosti se nisu uspjeli vratiti.

FCSB je tek deveta momčad rumunjskog prvenstva sa 31 bodom, dok je Arges Pitesti peti sa 37. Podsjetimo, Dinamo dočekuje Rumunje 22. siječnja na Maksimiru u jako važnoj utakmici. 

U slučaju pobjede, "modri" će si značajno povećati šanse da prođu u nokaut fazu natjecanja. Dinamo je 25. momčad Europske lige sa sedam bodova, dok je FCSB 27. s bodom manje. 

Komentari 0
