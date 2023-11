Dinamov Japanac konačno je počeo rješavati utakmice. Eh, da je barem svaki vikend Astana

Dinamo je konačno stigao do vrijedne gostujuće pobjede, "modri" su u Kazahstanu slavili kod Astane 2-0. Nije to bila briljantna predstava Jakirovićevih nogometaša, ali Zagrepčani su u dalekoj Aziji stigli do važnih bodova. I sada će plasman u još jedno europsko proljeće tražiti u domaćoj utakmici s Ballkanijem.