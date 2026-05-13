Dinamov junak finala o Daliću i sjajnoj sezoni: 'Predobri smo za išta manje od dvostruke krune'

Luka Stojković zabio je oba gola za Dinamo u finalu Kupa protiv Rijeke, bio je to 25. Kup u povijesti "modrih", računajući i bivšu državu i Lijepu Našu. Njemu, pak, 12. i 13. gol sezone u 42. utakmici, pred očima izbornika Zlatka Dalića.

- Osjećaj je neopisiv, nitko sretniji od mene. Kad sam vidio već da je gotovo i čuo naše navijače, naježio sam se. Sjajno je bilo zabiti dva gola, nitko sretniji od mene - rekao je Luka za MAXSport.

Dinamo je osvojio duplu krunu.

- To smo htjeli na početku sezone i za to se spremali. Bilo je malo polemika, hoćemo-nećemo. Ali ova je momčad predobra za išta drugo nego duplu krunu - podvukao je Stojković.

S tribina je sve pratio i izbornik Dalić, kako gleda na mogućnost da dobije reprezentativni poziv?

- Ja sam samo želio pomoći Dinamu da osvoji trofej, a ostalo što bude. Reprezentacija. Ako Bog da...

Nogometaši Dinama pobjednici su SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Miha Zajc je dodao:

- Prekrasno. Svaka čast dečkima, navijačima, svima, sretan sam. Znam da je bila teška sezona, imali smo uspona i padova, ali na kraju dupla kruna i ne može bolje od ovoga. Danas smo odigrali možda i najbolju utakmicu protiv Rijeke u sezoni. Očekivali smo tešku utakmicu, ali smo se dobro postavili, bili dobri na lopti i bez lopte, zasluženo smo pobijedili.

Dinamo je u Osijeku imao veliku podršku navijača.

- Poslije prošle sezone i neosvajanja trofeja dosta smo radili, hvala Bogu, na kraju se poklopili. Svaka čast svima, nadam se da će biti još ovakvih trenutaka - rekao je Zajc.

Moris Valinčić osvrnuo se na atmosferu na Opus Areni.

- Sigurno da smo svi sretni. Jako puno smo radili od početka sezone za duplu krunu. Hvala navijačima što su došli u velikom broju. Neizmjerno mi je drago što su nas podržali u tako velikom broju. Odigrali smo odličnu utakmicu s puno prilika, a Rijeci nismo dopustili gotovo ništa - rekao je Moris Valinčić.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kada zaokružimo sezonu, ona je počela na Opus Areni protiv Osijeka. I tada ste igrali i asistirali za gol. Kada sada sve zbrojite, što kažete na ovih devet mjeseci?

- Od Osijeka do Osijeka. Bilo je više uspona nego padova. Imali smo neke crne rupe tijekom sezone, no prebrodili smo ih i postali prava ekipa. U drugom dijelu sezone počeli smo igrati bolje i sada s dva trofeja idemo u Zagreb.

Koji se ‘klik’ dogodio u momčadi nakon Istre, s obzirom na to da ste nakon toga ostali neporaženi u domaćim natjecanjima?

- Nisam bio tu nakon poraza, ali ekipa se još bolje posložila na pripremama i tada se dogodio taj ‘klik’.

Što je presudilo i jeste li očekivali veći otpor Rijeke?

- Dobro smo se pripremili i ove sezone već smo četiri puta igrali protiv njih. Najviše smo se mučili upravo s njima, ali sveli smo pogreške na minimum i na kraju zasluženo slavili. Bili smo bolji, a kroz cijelu sezonu pokazali smo da smo najbolji - zaključio je Valinčić.