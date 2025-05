Dinamov junak: Stalno su mi tražili mane i osporavali me...

Navijače Hajduka opet će u noćnim morama proganjati Sandro Kulenović. Prošle sezone na Poljudu izbacio je Splićane iz polufinala Kupa, a ovaj put je zabio gol u pobjedi Dinama (3-1) u 33. kolu HNL-a i zadao im bolan udarac u utrci za naslov prvaka.

Pokretanje videa... 00:42 Navijači Dinama dočekali igrače nakon Hajduka | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Igra sezonu karijere, zabio je 13 golova u prvenstvu, ali unatoč svemu, posljednjih nekoliko mjeseci pod velikim je kritikama javnosti i navijača. No, kao i prošle sezone, vjerovao je u sebe i zablistao u najbitnijem trenutku. I nije samo to zbog gola za 2-1 koji je usmjerio utakmicu, namučio je obranu Hajduka pa i sudjelovao u akciji kod prvog gola tako što je zasmetao golmanu Ivanu Lučiću koji je bio primoran istrčati i glavom izbiti loptu, a u nastavku akcije Pierre-Gabriel je zatresao mrežu.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Naravno da sam sretan zbog gola, uvijek mi je drago ako mogu pomoći momčadi. Pogotkom, asistencijom, klizećim startom. Lijepo je participirati u utakmici od tolikog značaja, na rasprodanom Poljudu, u okolnostima kad je iza nas bilo vrlo stresno razdoblje. Priprema za utakmicu bila je jako teška s psihološke strane, ali Bogu hvala sve se dobro završilo i to je najbitnije - kazao je Kulenović u razgovoru za službenu stranicu HNL-a.

Dinamo je odigrao poprilično blijedo prvo poluvrijeme, kao i sam Kulenović, a sve se promijenilo nakon što je trener Dinama Sandro Perković ubacio Brunu Petkovića i prešao na formaciju s dvojicom napadača.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Kad smo u drugom poluvremenu prešli na formaciju s dvojicom napadača bilo je jasno koji su Brunini, a koji moji zadaci. Ja sam više napadao dubinu i na kraju sam, možemo to reći, natjerao Hajdukovog vratara Lučića na pogrešku uoči prvog gola. Moj pogodak došao je u najbolje vrijeme jer... Hajduk je zabio za 1:1 i pokušali napraviti pritisak i zaprijetiti, baš kao i u samoj završnici, ali Sučićev pogodak je riješio sve dvojbe.

Trener Perković izjavio je nakon utakmice kako je htio zamijeniti Kulenovića uoči gola za 2-1...

- Drago mi je da sam zabio gol i ostao na terenu, ali da sam i izašao iz igre, a Dinamo pobijedio 2:1 uz pogodak nekog drugog iz naše momčadi, bio bih jednako sretan. Svi mi imamo isti cilj - naslov prvaka, neovisno o tome postigao pogodak Kulenović, Baturina ili netko treći - kaže napadač Dinama.

Otkrio je i da mu je igranje za 'modre' velika čast.

- Dinamo je jedina emocija. Ako opet budem igrao u nekom drugom klubu to će biti posao. Dinamo nije posao, Dinamo je čista emocija. Igrao pet minuta ili cijelu utakmicu. Na meni je da dam sve od sebe kako bi Dinamo ispunio svoje ciljeve, ne postoji klub da bi Kulenović ispunio svoje ciljeve. Dinamo sam uvijek doživljavao na takav način i tako će biti zauvijek. Odrastao sam u Zagrebu i Dinamo će uvijek biti posebna vrsta emocije.

Zagreb: Veliki broj navijača dočekao igrače Dinama nakon povratka iz Splita | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Do kraja prvenstva ostala su još tri kola, Dinamo na papiru ima najlakši raspored u odnosu na Rijeku i Hajduk u nastavku borbe za naslov prvaka...

- Rijeka je i dalje ispred nas, a sezona je jako čudna i turbulentna za sve tri momčadi koje se bore za titulu. Bili smo svjedoci nekih neočekivanih rezultata i kikseva vodećih momčadi i to na tjednoj bazi. Prema tome, ne možemo znati što nas još čeka u ova zadnja tri kola. Međutim, ako naš pristup bude na razini posljednjih nekoliko utakmica, onda se ne bojim za Dinamo. Naravno, mora se poklopiti da Rijeka ne pobjedi jednu utakmicu pa ćemo imati sve u svojim rukama, a bitno je drugačije kad imaš sve u svojim rukama. Kad ovisiš isključivo o sebi, onda se mijenja mentalni aspekt. Naučili smo igrati pod pritiskom, niti prošle sezone nije bilo puno lakše nego sad, a u momčadi imamo igrače koji su naučili biti u situacija u kakvoj smo sad.

Kulenović igra sezonu karijere. Zabio je dvadeset golova u svim natjecanjima.

- Ovo mi je uvjerljivo najbolja sezona u karijeri i drago mi je jer sam često bio osporavan zbog loše statistike. Uvijek mi je nešto nedostajalo, uvijek su mi pronalazili mane. Dakle, drago mi je da se i taj segment poboljšao. Kad sam bio mlađi, stariji su mi govorili da radim naporno na treninzima i da će mi se takav pristup nekad vratiti. Drago mi je da su bili u pravu i da sam slušao starije i iskusnije ljude.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'A što ako uspijemo', pitao se Bruno Petković nedavno na press konferenciji na kojoj je Dinamo gasio požar nakon turbulentnog stanja u klubu i loših rezultata. Taj natpis završio je kao grafit na nekoliko mjesta diljem Zagreba, a proročanstvo najboljeg igrača 'modrih' moglo bi se ispuniti.

- Ne želim ići tako daleko. Ne ovisimo sami o sebi i pred nama su tri utakmice koje nisu nimalo jednostavne. Slaven Belupo i Varaždin se bore za Europu, Lokomotiva se bori za ostanak. Sve te momčadi će napraviti sve da ostvare svoje ciljeve i čeka nas težak zadatak. Trebalo bi se poklopiti da Rijeka ne pobijedi u jednoj utakmici pa bismo imali sve u svojim rukama, sigurniji si kad znaš da ovisiš samo o sebi. Od nas se i očekivalo da uspijemo jer to što Dinamo radi zadnjih dvadeset godina je fenomen, to ne radi nijedan klub u Europi i svijetu. Toliko dugo biti na vrhu i predstavljati svoju državu u Europi je velika stvar. Ljudi su naučili na uspjeh, a naravno da se desi neka lošija sezone, ali, evo, i u lošijoj sezoni mi i dalje imamo šansu osvojiti naslov. Nadam se i vjerujem da ćemo uspjeti. I nemojmo još nešto zaboraviti, osvojili smo 11 bodova u Ligi prvaka, jednako kao i Manchester City. Gol-razlika nas je dijelila od plasmana u nokaut fazu natjecanja, pobjeđivali smo Milan i Slovan, remizirali s Celticom i Monacom. Radili smo jako dobre rezultate, ponosni smo na to, a ljudi su olako ušli u negativu, što mi je žao s obzirom na sve one divne trenutke koje smo im priuštili proteklih godina. Opet, razumijem sve jer smo ih navikli na uspjehe, vjerujem da će tako biti i u budućnost - zaključio je Sandro Kulenović.