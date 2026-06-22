Dinamov Marko Soldo dobio ponudu veću od 2 milijuna eura

Nogometaši Dinama na čelu s Marijom Kovačevićem započeli su pripreme za novu sezonu. U ponedjeljak su se 'modri' uputili u Sloveniju u Kranj gdje su nastavili s pripremama kod naših susjeda.

Na popisu uzvanika za pripreme su sljedeći igrači: Zagorac, Nevistić, Filipović, Goda, Stojković, Zajc, Beljo, Vidović, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Varela, Valinčić, Mišić, Topić, Dominguez, Šunta, Cordoba, Bakrar, Oršić, Kulušić, Živković, Čaić, Mudražija, Kačavenda i Žnuderl.

Na listi nema Čavline i Sammyja Mmaeea koji je prošlu polusezonu bio na posudbi u Qarabagu.

Što se pak tiče ulaznih transfera propalo je dovođenje Izraelca Dora Peretza (31). Iako je sve bilo dogovoreno i Izraelac je trebao postati najplaćeniji igrač "modrih", transfer je propao u posljednji trenutak. Zvonimir Boban već ga je ugostio u Zagrebu i pokazao mu grad, koji mu se navodno svidio, presudila je odluka njegove supruge.

Što se pak tiče izlaznih transfera Davorin Olivari za Sportske novosti piše da je pred transferom Marko Soldo. Za njega je stigla ponuda koja iznosi više od 2 milijuna eura! Ime kluba u kojem bi Soldo mogao nastaviti karijeru još se taji. Juan Cordoba bi pak trebao na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora. Za njega su zainteresirani klubovi iz Kolumbije i Argentine.