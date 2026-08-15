DINAMOV MERCATO Golmansko pitanje još nije riješeno. Vidović odlazi, ali stižu nova dva igrača
DINAMO - RUDEŠ 4-0 Na lijevom krilu ostat će na Oršiću i Hoxhi, dok je Vidovića na hijerarhiji u veznom redu već 'prešišao' Kačavenda. A i Mudražija je pokazao da se na njega može ozbiljnije računati
Dinamo je pobijedio (4-0) i Rudeš. Baš onako kako je to želio Mario Kovačević, bez ikakve panike, u jednoj mirnoj utakmici koju su njegovi dečki kontrolirali od prve do zadnje minute. Hrvatski prvak je mogao još ozbiljnije napuniti gostujuću mrežu, ali je Lovre Rogić s nekoliko nevjerojtnih intervencija (obrane Belji, Galešiću, Šunti, Godi...) spasio svoju momčad od pravog potopa.