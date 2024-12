Dinamov predsjednik uprave: Budžet nam više ne ovisi o LP, a novac za pojačanja je spreman!

Dinamo je u krizi. Barem onoj sportskog rezultata. Nogometaši Nenada Bjelice i dalje uspješno plove Ligom prvaka, ali problemi su se pojavili u domaćem prvenstvu. I to ozbiljni problemi. Dinamo u posljednjih šest dvoboja ima tek jednu prvenstvenu pobjedu, Hajduk bježi "modrima" sedam bodova. I u Maksimiru su odlučili reagirati, pa je prvi put pred medije istupio predsjednik uprave Dinama Zvonimir Manenica.

Pokretanje videa... 01:02 Skender o prodaji Baturine | Video: Borna Škof/24sata

- Ne volim toliko istupati u javnosti, meni je bitnije da u klubu sve operativno štima, da se radi. I da Dinamo prema van komunicira sportske rezultate, pa su tu u fokusu stalno trener i sportski direktor. Sad je došlo do krize sportskih rezultata, toga smo svjesni kao klub, nije to nešto s čime se proteklih godina nismo susreli. - poručio je Manenica pa nastavio:

- Nema mjesta panici, to posebno želim naglasiti. I trener i stručni stožer i cijela prva momčad imaju podršku uprave i kompletnog kluba. Sve je jasno, taj rezultat je najbitniji za sve nas, sve funkcije kluba su tome podređene. Iako mi paralelno radimo na drugim projektima koji su bitni za klub. Prvenstveno mislim na marketinško-komercijalni dio gdje već ove godine imamo velike iskorake.

Manenica je odmah pričao otvoreno...

- Ti komercijalni prihodi su u 2023. godini iznosili 11 milijuna eura, za sljedeću godinu nam je plan da budu oko 20 milijuna eura. To nam je strateški cilj, s tim želimo stabilizirati klub. I da tim povećanjem prihoda ne ovisimo uvijek o prodaji igrača. To se vidjelo na ljetnom prijelaznom roku, kad su izlazni transferi bili minimalni, željeli smo zadržati strukturu momčadi.

Ti komercijalni prihodi bitno će utjecati na godišnji proračun Dinama.

- Ako imate fiksne troškove i maknete amortizaciju, koja ne utječe na "cashflow", onda je godišnji budžet oko 50 milijuna eura. A mi s tih 20 milijuna eura čak prelazimo trećinu prihoda. To želimo postići, koliko se može uz postojeću stadionsku infrastrukturu, koja nam je uvijek ograničenje. O tome razmišljamo i uoči zimskog prijelaznog roka, glavna ideja nam je kako da se pojačamo na bitnim pozicijama.

U Mostaru održana Dinamova Plava noć | Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL

Kažete, panike nema?

- Ne paničarimo, pred nama je još 21 utakmica do kraja sezone, nama je glavni cilj osvajanje prvenstva. Idemo iz utakmice u utakmicu, nakon toga procjenjujemo situaciju. A uoči zimskog prijelaznog roka naglasak kluba je na pojačanjima. To ne znači unaprijed da neće biti nikakve prodaje igrača, nećemo ignorirati odgovarajuće ponude, svakako ćemo ih razmotriti. Ali ne moramo prodavati igrače.

'Glavni prioritet nam je naslov prvaka'

Puno se priča kako se nova garnitura u klubu danas više bavi stvarima nevezanima uz momčad i rezultat. Stalno se hvale brojem članova, raznim akcijama poput "Plavog tjedna", suradnjom s KK Dinamo i Futsal Dinamo, dok je pola momčadi ozlijeđeno i praktički nema tko igrati ključne utakmice sezone.

- Te zamjerke nećete čuti kada pobjeđujemo. Mi nećemo prestati sa svim tim aktivnostima zato što je sportski rezultat u krizi, ali to nije primarno i svima je jasno što je glavni cilj kluba. Nama je apsolutno jasno kako nam je sportski rezultat početak i kraj i najbitniji cilj kluba. OK, imamo ozljeda i puno utakmica, ne želimo se na to izvlačiti. Razgovarali smo s trenerom i sportskim sektorom, i započeli smo pripreme za zimski prijelazni rok. Da se pojačamo, da se igrači odmore i odgovarajuće pripreme za nastavak sezone. Ići ćemo na pripreme u Tursku, pa da spremni i oporavljeni uđemo u nastavak sezone. To je prioritet, ali želimo raditi i na drugim stvarima u klubu.

Jeste li mogli više potrošiti na ljetna pojačanja, dovesti jača i zvučnija imena? Pa možda sad ne bi trebalo gasiti požar. Pogotovo što je klub dobio velik novac ulaskom u Ligu prvaka...

- Uvijek je rasprava koliko je dovoljno potrošiti na dolaske igrača, ali bitna nam je stavka bila i zadržavanje postojećeg kadra. Imali smo ponude za Baturinu i Sučića. I to se mora gledati sve skupa. Mogli smo prodati neke igrače, pa čak i više uložiti. Tad nije bila kritična financijska situacija, ali je bilo puno dospjelih obveza, bili smo maksimalno kreditno opterećeni pa smo tražili opcije kako bismo se pojačali na optimalan način.

Imate li već određeni budžet za zimska pojačanja?

- Da, imamo. I bit će adekvatan našim željama. Zimski prijelazni rok je uvijek malo teži u odnosu na ljetni, to moramo uzeti u obzir, ali klub se sada stabilizirao financijski. I sve je podređeno jačanju prve momčadi na zimu, tako i financije.

Susret Salzburga i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo bi pobjedom protiv Celtica i potencijalnim prolaskom u nokaut fazu Lige prvaka dobio još novca, bi li se time i povećao budžet za zimska pojačanja?

- Determinirali smo glavne pozicije koje želimo dovesti, naći ćemo i financijski način da nađemo odgovarajuća pojačanja. Već smo pričali o tim pozicijama na kojima se želimo pojačati, one su jasno određene.

'Ne bježimo od dovođenja stranaca'

Koliki je problem što Dinamu danas ne igraju mladi igrači? Dinamo i Varaždin statistički ove sezone koriste daleko najmanje mladih igrača.

- Situacija je takva, i protiv Borussije Dortmund igrali su naši mladi igrači. Vi pričate o U-20 igračima, ali ako pogledate U-21, glavni igrači su nam Baturina i Sučić, a tu su i Stojković i Kačavenda, tako da je opet stvar percepcije. Ali da, moramo momčadi priključivati mlade igrače, to ovisi često o rezultatu, zbog toga nam je bitna i druga momčad Dinama.

Na ljeto ste dovodili najviše strance, koliko je to dugoročno održivo? Jer ne možete dovoditi skupe i dokazane zvijezde, ali u Maksimir dolaze stranci koji nisu pojačanja za Dinamo. Hoće li se klub opet okrenuti HNL igračima, koji je vaš smjer?

- Mi bismo svi voljeli idealan smjer, da se pojačamo igračima iz vlastite škole. Imamo Pavića, kojeg smo već priključili, nadamo se još nekim igračima. Bit će to neki miks, znamo da je na ljeto došlo više stranaca, ali došli su i Pjaca i Kačavenda. Nama je u interesu gledati domaće igrače, uz optimalne cijene, ali ne bježimo od stranaca, ne mislimo da je to nužno loše. Bitno je da se oni na pravi način uklope u momčad. Gledat ćemo i dalje prema van, za neke pozicije koje ne možemo pokriti iz naše lige. I stranci uvijek mogu oplemeniti naš roster.

Ipak, je li problem imati previše stranaca? I onda Ristovski kaže kako "neki igrači nisu svjesni veličine kluba"...

- Mislim da Ristovski nije nužno mislio samo na strance. Imate primjer Theophilea koji je tu dugo, koji je veliki profesionalac. I to se vidi po njegovom angažmanu. Ali primarno su nam baza omladinska škola i domaći igrači, oni bi uvijek trebali biti većina u našem kadru.

Foto: Alen Szabo

Što je s pomoćnim terenom Hitrec-Kacijanom? I koliko su sve ozljede vezane uz taj teren, na koji se često žale i sami igrači? I koliko vam ima smisla ulagati u taj travnjak kad napokon kreće priča s novim stadionom u Kranjčevićevoj ulici?

- Taj je teren u lošem stanju, pogotovo poslije kiša, koje su sad u sve većim količinama. Razgovaramo s Gradom, radimo projektnu dokumentaciju za sanaciju terena, ona će uskoro biti gotova. Pa bismo krenuli u rekonstrukciju Hitrec-Kacijana, prva momčad nam mora trenirati na kvalitetnijem terenu, to jednostavno moramo napraviti. Postoji neki proces, to ne možemo napraviti kroz mjesec dana. I to nećemo moći raditi tijekom siječnja, kad su temperature oko nule. Cilj je zajedno s Gradom ići na optimalno rješenje koje nije preskupo, a istodobno je zadovoljavajuće kvalitete.

'Brzo će biti dobrih vijesti oko Maksimira'

Znači da je priča s Kranjčevićevom primila stvarno ozbiljne konture?

- Grad nas je uključio u te razgovore, uzeo naše sugestije u obzir. Želimo vjerovati da će sve ići prema predstavljenom planu. I vjerujemo da nitko taj projekt neće opstruirati u svrhu vlastitih interesa. Što se tiče novog Maksimira, još razgovaramo s državom i Gradom, vjerujem da ćemo i tu vrlo brzo imati pozitivne vijesti.

Jeste razgovarali o tome i s Lokomotivom? Kažu da im nitko nije rekao da se brzo moraju iseliti iz Kranjčevićeve.

- Nama se oni službeno nisu obratili, to je prvenstveno stvar Lokomotive i Grada, očekujemo da to riješe. Lokosi na Maksimiru? Moramo vidjeti s našom strukom, naš je travnjak već dovoljno opterećen. Tako da je i tu pitanje tih infrastrukturnih mogućnosti.

Ako je budžet za sljedeću godinu 50-ak milijuna eura, to može pokriti ulazak u Ligu prvaka i jedan-dva transfera. Što ako ne uđete u Ligu prvaka? Koji je plan B?

- Imamo plan rasta komercijalnih prihoda do 20 milijuna eura, ulazak u Ligu prvaka nam donosi još 30 milijuna eura. Europska liga, koja nam je "back up" plan, bi nam kroz playoff donijela 14 milijuna eura, kroz neke pobjede bismo došli na 15-16 milijuna eura. Tako bismo već bili na 35 milijuna eura, razliku bismo pokrili transferima. Ali polako dolaze i solidarne naknade od prodaje igrača, tu nam isto dolaze polako sve značajnija sredstva.

Znači, ako Dinamo ne uđe u Ligu prvaka, klub će i dalje biti stabilan?

- Da. OK, morali bismo se malo korigirati i u troškovima, ali zadovoljavajući budžet za prvu momčad je uvijek prioritet. Ali bit ćemo prvaci.

Što je novim ugovorima za Baturinu, Sučića, Ristovskog...?

- Razgovaramo s njima i njihovim agentima. Ti igrači nam donose stabilnost.

Dinamo ima tri posuđena igrača (Rog, Ogiwara, Oliveras), kakva je njihova sudbina?

- Čekamo još ove četiri utakmice pa ćemo odlučiti.

Zagreb: DInamo ostao bez pobjede nad Monacom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliki je problem što Dinamo nema svog čovjeka u HNS-u?

- Mi smatramo da Dinamo treba imati predstavnika u HNS-u, ali to mora pričekati novi izborni ciklus. Tko bi to bio? Jedino logično je da to bude naš predsjednik Velimir Zajec.

'Imamo korektne odnose s Hajdukom'

Kakav je vaš odnos s predsjednikom Hajduka Ivanom Bilićem?

- Mi smo zajedno radili prije 20-ak godina, jednako smo visoki, ha, ha, tj. ipak sam ja centimetar viši. Imamo korektan odnos, ne stignemo se često čuti, puno se toga događa. Vidjeli smo se u Splitu. Kakav je odnos Dinama i Hajduka? Mogao bi biti bolji, ali rivalstvo će uvijek postojati, to je sportski. Ali nastojimo graditi odnos unutar normalnih tenzija, kako naglašava i naš predsjednik Zajec, vidimo i s njihove strane da žele takvu suradnju.

Postoji li mogućnost da se izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici pretvori u priču Kantride, koju nikad nisu ni počeli graditi, pa da taj stadion postane stalna lokacija za Dinamo?

- Ne, ne postoji takva mogućnost. To nije ni u jednoj opciji, ni u primisli. Zagreb je ipak hrvatska metropola i sazrjelo je vrijeme da dobije odgovarajući stadion.

Je li Dinamu zanimljiv Zagrebello?

- U bližoj budućnosti moramo razmišljati o pronalasku nekih lokacija za klub. Zagrebello? Zanimljiva nam je svaka dobra lokacija u gradu, nažalost nema ih puno. Sveta Nedelja? Ne bismo išli tako daleko, znamo ipak gdje nam je dom. Radimo na tome da nađemo najbolju lokaciju, gledamo neke opcije u partnerskom odnosu s Gradom - završio je Manenica te pozvao članove kluba na Članski dan, u Branimir centru 14. prosinca, gdje će i navijači, odnosno članovi kluba, moći postaviti pitanja vrhu kluba.