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VIDEO: NEVJEROJATNO

DINAMOVA CRNA RUPA Ovako je u tri minute primio dva gola

Piše Josip Tolić,
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DINAMOVA CRNA RUPA Ovako je u tri minute primio dva gola
Foto: HTV/screenshot
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Šok u Norveškoj! Dinamo se raspao u dvije minute, a Viking preokretom stigao do 3-1 nakon Nevistićevih i obrambenih kikseva

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Viking je u Norveškoj preokrenuo zaostatak u vodstvo protiv Dinama u play-offu Lige prvaka dvama ranim golovima u drugom poluvremenu, u 48. i 50. minuti, od 0-1 došao je na 3-1.

Sve je počelo lošim ispucavanjem Ivana Nevistića svega minutu nakon što je fenomenalno obranio udarac Henrika Falchenera. Loptu je dao u noge Zlatku Tripiću koji je pokrenuo brzi napad Vikinga. Lopta je stigla na lijevu stranu, Kristoffer Askildsen poslužio je Edvina Austboa, a on je udarcem izvan šesnaesterca pogodio za 2-1.

Ni tu nije bio kraj Dinamovim mukama jer je već u idućem napadu iz kornera Tobias Moi pucao s ruba šesnaesterca ravno po golu, lopta se odbila od noge kapetana Josipa Mišića i završila u donjem desnom kutu kraj ukopanog Nevistića. Dvije minute totalnog blackouta i nevjerojatne serije pogrešaka u obrani hrvatskog prvaka.

Golove Vikinga Dinamu pogledajte OVDJE.

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