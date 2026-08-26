DINAMOVA CRNA RUPA Ovako je u tri minute primio dva gola

Viking je u Norveškoj preokrenuo zaostatak u vodstvo protiv Dinama u play-offu Lige prvaka dvama ranim golovima u drugom poluvremenu, u 48. i 50. minuti, od 0-1 došao je na 3-1.

Sve je počelo lošim ispucavanjem Ivana Nevistića svega minutu nakon što je fenomenalno obranio udarac Henrika Falchenera. Loptu je dao u noge Zlatku Tripiću koji je pokrenuo brzi napad Vikinga. Lopta je stigla na lijevu stranu, Kristoffer Askildsen poslužio je Edvina Austboa, a on je udarcem izvan šesnaesterca pogodio za 2-1.

Ni tu nije bio kraj Dinamovim mukama jer je već u idućem napadu iz kornera Tobias Moi pucao s ruba šesnaesterca ravno po golu, lopta se odbila od noge kapetana Josipa Mišića i završila u donjem desnom kutu kraj ukopanog Nevistića. Dvije minute totalnog blackouta i nevjerojatne serije pogrešaka u obrani hrvatskog prvaka.

Golove Vikinga Dinamu pogledajte OVDJE.