Tvrda utakmica u Ukrajini: 'Modri' su i dalje bez prilike

Trener Jovićević je proteklih dana, zbog upale divertikula završio u bolnici, a je Dinamova ekspedicija prema Kijevu krenula s danom zakašnjenja jer su zbog vremenskih neprilika diljem Europe bili odgođeni letovi.

- Sigurno da nas to sve malo remeti, ali znamo što nas čeka u Kijevu, bit ćemo spremni. Ne zanimaju nas problemi s kašnjenjem leta, ne želimo alibije, već samo pobjedu u Ukrajini - kaže Jovićević, a o svom zdravlju je rekao:

- A gledajte, dobio sam nekakve antiobiotike, situacija se popravlja. U svakom slučaju ću u budućnosti morati mijenjati prehranu, kloniti se 'teške hrane'. Doktori kažu kako se sljedeća dva dana ne bih smio puno živcirati, ali valjda i oni znaju da će to ići malo teže, haha...

Juniori Dinama otputovali u Kijev na play-off Lige prvaka mladih 💪🏻⚽️😎 // Off to Kyiv ➡️ #UYL play-off round

⏰ 12.2.2020. 16:00h

➡️ @DynamoKyiv vs Dinamo Zagreb#dinamozagreb #DKDZ @UEFAYouthLeague pic.twitter.com/F3SwEx2OsE