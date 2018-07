Dinamova 'petarda' Partizanu: To je bilo puno više od sporta

Predsjednik Franjo Tuđman mi je na uho šapnuo: Dobro, pa moglo je to biti i malo bolje. Ha, ha, ha. Onako, nije se šalio, bio je sretan, ali na svoj suzdržan način, prepričao je Marijan Vlak anegdotu sa slavlja u Okrugljaku nakon Dinamove 5-0 pobjede protiv Partizana na današnji dan prije točno 21 godinu.

Ždrijeb je te 1997. godine spojio Dinamo i Partizan u 2. pretkolu Lige prvaka. Srpski klub stigao je na Maksimir s 1-0 iz prve utakmice u kojoj su "modri" dosta toga promašili. Dinamo je u uzvratu razbio "crno-bijele".

Na Maksimiru se natiskalo 40.000 navijača, a stadion je bio pun dva sata prije utakmice. Cvitanović i Marić zabili su po dva gola, Viduka je zabio jedan za jednu od najvećih Dinamovih pobjeda u povijesti.

Partizanu nije pomogao ni smiješni penal koji je Dražen Ladić obranio. A da ne bi bilo zabune, Dinamov golman obranio je i drugi pokušaj nakon penala. Za Dinamo su igrali Ladić, Šimić, Jurić, Jurčić, Šarić, Mujčin (od 71' Brlenić), Prosinečki, Krznar, Marić (od 67' Petrović), Viduka (od 75' Tomas) i Cvitanović.

- Cijela Hrvatska taj je dan bila na nogama. Pravi spektakl i nešto što nikad neću zaboraviti. To mi je sigurno najdraža pobjeda u karijeri, igračkoj i trenerskoj. Bilo je to više od sporta jer je to bila prva službena utakmica nakon rata - rekao je Marijan Vlak.

- Igrao sam mnogo velikih utakmica, ali ona protiv Partizana je najveća. Ozračje na tribinama bilo je sjajno, nikada nisam osjetio takav naboj kao na toj utakmici. Partizan nije imao šanse. Ni jača momčad ne bi izdržala nalet Dinamovih igrača. Ništa tu nije bilo normalno, to je bilo nešto posebno - znao se prisjetiti Goran Jurić, koji je u plavom dresu igrao od 1996. do 2000.

