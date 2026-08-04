Dinamova večer za pamćenje! 'Modri' imaju i Europsku ligu, u Kaunas po jačanje koeficijenta
DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 Već od prve minute bilo je jasno kako je razlika u kvaliteti - prevelika. I Sopićeve trupe nisu ničime mogle nauditi hrvatskom prvaku. Neće moći niti u uzvratu...
Dinamo je na korak do playoff faze Lige prvaka. Zagrepčani su u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka svladali Kauno Žalgiris 5-0. I prema viđenom iz ovog dvoboja, teško je povjerovati da Litavci u uzvratu imaju snage za neki veliki preokret. Rekli bismo, nema šanse. Dinamo je do pobjede stigao golovima Zajca, McKenne, Lisice, Stojkovića i Kačavende.