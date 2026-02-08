Obavijesti

DANI RODRIGUEZ

Dinamova velika želja doživjela tešku ozljedu na utakmici!

Piše Petar Božičević,
Dinamova velika želja doživjela tešku ozljedu na utakmici!
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Podsjetimo, Dinamo je za Rodrigueza već navodno poslao ponudu od 1,5 milijuna eura, a prema Transfermarktu 20-godišnjak vrijedi milijun eura. Ipak, muče ga problemi s ozljedama zbog kojih je prošle sezone propustio čak 13 utakmica

Velika Dinamova želja, Barcelonin Dani Rodriguez, doživio je tešku ozljedu. Krilni igrač Barcelone B iznesen je na nosilima s terena na utakmici protiv Barbastra. 

Desno krilo katalonskog kluba pokušalo je proći čuvara, napravilo je nekoliko finti, ali noga mu je zapela. Osjetio je jake bolove i morao je van iz igre i to na nosilima. 

Podsjetimo, Dinamo je za Rodrigueza već navodno poslao ponudu od 1,5 milijuna eura, a prema Transfermarktu 20-godišnjak vrijedi milijun eura. Ipak, muče ga problemi s ozljedama zbog kojih je prošle sezone propustio čak 13 utakmica. 

Ove je sezone odigrao 20 utakmica za Barcelonu B i zabio tri gola, uz sedam asistencija. 

