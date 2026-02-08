Podsjetimo, Dinamo je za Rodrigueza već navodno poslao ponudu od 1,5 milijuna eura, a prema Transfermarktu 20-godišnjak vrijedi milijun eura. Ipak, muče ga problemi s ozljedama zbog kojih je prošle sezone propustio čak 13 utakmica
Dinamova velika želja doživjela tešku ozljedu na utakmici!
Velika Dinamova želja, Barcelonin Dani Rodriguez, doživio je tešku ozljedu. Krilni igrač Barcelone B iznesen je na nosilima s terena na utakmici protiv Barbastra.
Desno krilo katalonskog kluba pokušalo je proći čuvara, napravilo je nekoliko finti, ali noga mu je zapela. Osjetio je jake bolove i morao je van iz igre i to na nosilima.
Podsjetimo, Dinamo je za Rodrigueza već navodno poslao ponudu od 1,5 milijuna eura, a prema Transfermarktu 20-godišnjak vrijedi milijun eura. Ipak, muče ga problemi s ozljedama zbog kojih je prošle sezone propustio čak 13 utakmica.
Ove je sezone odigrao 20 utakmica za Barcelonu B i zabio tri gola, uz sedam asistencija.
