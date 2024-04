Dinamovac bacio suparnika na pod: Gadno me uvrijedio i mrak mi je pao na oči! Pogriješio sam

Luka Menalo (27) otišao je iz Dinama na posudbu u Celje, gdje ga trenira Damir Krznar. U okršaju prošloga kola protiv Mure dobio je izravan crveni karton jer je fizički nasrnuo na suparničkog igrača. Naime, u posljednjim trenucima utakmice, koju je Celje pobijedilo 3-1, Menalo je srušio Learda Sadriuja na travnjak!

Incident su morali smirivati sudac i ostali igrači, a prema navodima medija iz BiH, njihov povremeni reprezentativac izgubio je kontrolu nakon što mu je Sadriu spomenuo osobnu tragediju.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Provokacija na terenu je sastavni dio nogometa. Bilo je neprikladnih riječi koje sam ja rekao njemu i on meni. No, rekao mi je nešto na što sam jako osjetljiv jer je ovo zaista teško vrijeme za mene i moju suprugu. Dobacio mi je izuzetno gadnu uvredu, koja me stvarno povrijedila. Vjerojatno nije znao u kakvoj sam situaciji, tako da ga ne krivim, ali u trenutku kada sam to čuo, pao mi je mrak na oči - rekao je Menalo za bh. medije pa nastavio:

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

- Pogriješio sam, ali trebala bi postojati neka ograničenja. Ako želite nekoga povrijediti, postoje i drugi načini. Način koji je odabrao definitivno nije ispravan. Ako mu je cilj bio isprovocirati me, uspio je. Jednostavno sam imao trenutak slabosti. Očigledno me udario tamo gdje sam najmanje očekivao i gdje mi je najteže.

Video incidenta možete pogledati ovdje.

Menalo je na zimu otišao u Celje na jednogodišnju posudbu, a njegov je klub blizu naslovu prvaka.