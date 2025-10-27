Dinamovac Cardoso Varela ne ide na Svjetsko prvenstvo U-17!

Dinamo je na posljednjih godina na prodaji svojih dijamanata zaradio na milijune eure, a sljedeći veliki posao hrvatskog kluba trebao bi biti nebrušeni portugalski dijamant. Cardoso Varela (16) je prije pola godine došao na Maksimir, a nakon niza peripetija oko njegova burnog odlaska iz Porta, u novoj sezoni konačno debitirao za Dinamo.

Pokretanje videa... 00:42 Trening Dinama u Švedskoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Vižljast, brz i eksplozivan, a loptom barata kao da je s njom rođen. Ovaj talentirani Portugalac oduševio je navijače i sve u klubu, toliko da Mario Kovačević ozbiljno računa na ovog 16-godišnjaka u novoj sezoni. Odigrao je sedam utakmica u svim natjecanjima, a prvijenac je zabio prošlog četvrtka u remiju protiv Malmöa (1-1) u trećem kolu Konferencijske lige. Bio je to i povijesni gol za portugalskog supertalenta jer je sa 16 godina i 359 dana postao najmlađi strijelac kluba u europskim natjecanjima.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nebrušeni je to dijamant za kojeg su u Maksimiru svjesni da treba pažljivo i strpljivo modelirati. Kovačević mu dozira minutažu, a što se događa u Maksimirskoj 128, promatraju mnogi europski velikani, prije svega Barcelona. koja ozbiljno zainteresirana, čak je nedavno sportski direktor Deco bio na utakmici Dinama. No, u svojoj domovini je prošao ispod radara.

Portugalska U-17 reprezentacija će od 3. do 27. studenog u Katru sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, a na popisu izbornika Joaa Santosa nema Cardosa Varele. Do sada je bio standardan član spomenute reprezentacije, debitirao prije dvije godine i zabio tri gola u 23 utakmice, no na iznenađenje mnogih, izbornik ga neće voditi na Svjetsko prvenstvo. Pomalo neobična odluka obzirom da je riječ o nogometašu koji već nekoliko mjeseci igra na seniorskoj razini. Možda su o svemu odlučili i nenogometni razlozi, njegov neprijateljski rastanak s Portom koji je na sudu pokušao osporiti njegov potpis za Dinamo...

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Kako god, Portugalci će bez dinamovca loviti naslov prvaka, a igrat će u skupini B s Novom Kaledonijom, Marokom i Japanom. Podsjetimo, na turniru se natječe 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina, a sudjeluje i Hrvatska koja je u skupini s Kostarikom, Senegalom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.