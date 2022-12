Etto: Nisam igrao za Hrvatsku zbog izbornika iz Splita (!?)

Mnogi Brazilci prodefilirali su HNL travnjacima, neki su bili samo prolaznici, a neki ostavili ogroman trag i u konačnici, ostali živjeti u Hrvatskoj. Među njima je Oélilton Araújo dos Santos (41) poznatiji kao Etto. U Dinamu je igrao od 2005. do 2011. godine 127 puta, zabio pet golova i 16 puta asistirao. Osvojio je pet naslova i tri Kupa.

Igrao je s mnogim hrvatskim reprezentativcima poput Luke Modrića, Andreja Kramarića, Matea Kovačića. S Lukom je vrlo brzo postao jako dobar prijatelj. Čak su zajedno i izlazili.

Kada sam stigao u Dinamo, Modrić se tek vratio s posudbe. Počeli smo zajedno u predsezoni, ali on jedva da je igrao u Dinamu jer je bila jako dobra konkurencija. No tada sam već vidio Lukinu kvalitetu. Bio je drugačiji, ali nisam zamišljao da će napraviti fantastičnu karijeru kakvu je napravio. U to vrijeme bili smo samci, a kako je Eduardo da Silva bio oženjen, izlazio sam navečer s Hrvaticama. Portugalsko-hrvatski rječnik ispod ruke... Možete li zamisliti kako je bilo razgovarati s curom? Morao sam otvoriti rječnik, pronaći riječi i spojiti ih... Bila je to je*ena poteškoća - rekao je Etto u razgovoru za ESPN.

Ima i jedna anegdota.

- Jednom smo navečer bili vani i Modrić me naučio jednu frazu na hrvatskom da kažem djevojci. Pitao sam ga: 'Jesi li ozbiljan?', a on je rekao: 'Ozbiljan sam, vjeruj mi!', ali djevojka se namrštila, okrenula leđa i otišla. On i Ćorluka samo su se smijali. Kasnije sam saznao da sam rekao djevojci da se loše obukla, nakon toga mi je bilo jasno zbog čega je otišla, a sve me je to Luka naučio.

Eduardo i Sammir Brazilci su koji su zaigrali za hrvatsku reprezentaciju. I Etto se nudio, htio je odjenuti kockice, ali smatra, nisu ga željeli zbog rivalstva Hajduka i Dinama.

- Naturalizirao sam se, ali nikad nisam dobio poziv za reprezentaciju jer je glavni desni bek bio Srna, koji je bio i kapetan. Također, tadašnji trener bio je Splićanin (Slaven Bilić) i on me nikada ne bi zvao zbog rivalstva s Dinamom.

Hrvatska mu je dala puno toga, to je njegova druga domovina, ali srce tuče za Brazil.

- Naravno da navijam za Brazil, to su moji korijeni. Još bih više volio da je ovaj dvoboj finale. Dugo sam ovdje u Hrvatskoj, ovdje sam pustio korijene i svi me navijači poštuju, kao i ja njih. Uvijek su me tretirali kao da sam odavde. Podijeljen sam, ali na kraju vučem za Brazil

