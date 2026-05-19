Dinamovac na popisu Škotske za Svjetsko prvenstvo u Americi

Izbornik škotske nogometne reprezentacije Steve Clarke objavio je konačni popis od 26 igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, prekinuvši tako 28-godišnje čekanje nacije na nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Među putnicima za SAD, Meksiko i Kanadu, očekivano se našao i stoper zagrebačkog Dinama Scott McKenna (29), čija je sjajna debitantska sezona u Hrvatskoj bila najbolja moguća preporuka.

Dolazak Scotta McKenne u Dinamo prošloga ljeta pokazao se kao pun pogodak i za klub i za igrača. Nakon bolnog ispadanja iz La Lige s Las Palmasom, 29-godišnji branič tražio je novi početak, a pronašao ga je u Zagrebu gdje se ekspresno prometnuo u ključnog čovjeka obrane. Svojom borbenošću, mirnoćom i liderskim osobinama brzo je osvojio navijače, ali i svlačionicu, što mu je donijelo i status dokapetana momčadi.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U prvoj sezoni upisao je čak 40 nastupa u svim natjecanjima i zabio dva gola. Bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje dvostruke krune i njegova forma nije prošla nezapaženo u domovini, a poziv na Svjetsko prvenstvo stigao je kao logična nagrada za trud i sjajne igre u dresu hrvatskog prvaka.

McKenna je već godinama neizostavan član škotske reprezentacije, za koju je na pragu jubilarnog 50. nastupa (48) . Njegov odnos s izbornikom Steveom Clarkeom temelji se na dubokom povjerenju koje traje još od vremena dok je McKenna igrao u škotskom Aberdeenu.

Škotska se nalazi u zahtjevnoj skupini C, gdje će snage odmjeriti s Brazilom i Marokom, polufinalistom prošlog Mundijala te s autsajderom Haitijem. Unatoč teškom ždrijebu, Škoti se nadaju da napokon mogu srušiti neugodnu tradiciju. Naime, u svojih čak osam dosadašnjih nastupa na svjetskim prvenstvima nikada nisu uspjeli proći grupnu fazu. Ova generacija, predvođena zvijezdama poput Robertsona, McGinna i McTominaya, vjeruje da ima kvalitetu za iskorak.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL