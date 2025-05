Dinamovac objavio emotivnu poruku nakon grozne ozljede: 'Zbog ovog kluba opet uživam!'

Raúl Torrente (23) jedan je od rijetkih igrača ovosezonskih pojačanja Dinama za kojeg će se mnogi složiti kako je ostavio dobar trag na Maksimiru. Ove je sezone 29 puta nastupio za "modre" i često se isticao u obrani hrvatskog prvaka, koja je često tijekom ove sezone bila "klimava".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Navijači Dinama dočekali igrače nakon Hajduka | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Nažalost, za Torrentea je završila sezona u derbiju koji se prošlog vikenda odigrao na Poljudu u 33. kolu HNL-a. Stradao je u duelu s Markom Livajom, a Dinamo je potvrdio lošu vijest. Puknuo mu je prednji križni ligament i čeka ga dugi oporavak.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Torrente, koji ima važeći ugovor s Dinamom do ljeta 2028. godine, oglasio se u četvrtak na društvenim mrežama i zahvalio na brojnim porukama podrške, a emotivne je riječi posvetio navijačima Dinama.

- Nisu ovo najbolji dani, kao što možete i zamisliti. Nogomet, baš kao i život, zna donijeti neugodna iznenađenja iza svakog ugla. Meni se dogodilo da ponovno proživim tešku ozljedu, koja je odmah postala izazov kojemu pristupam bez imalo sumnje. Pristupam mu s puno volje, snagom i vjerom da će sve ići u dobrom smjeru. Uvjeren sam u to jer mi je vrijeme provedeno u Dinamu pomoglo sazrijeti, ali i ponovno u potpunosti uživati u nogometu na najvišoj razini. - napisao je Torrente na Instagramu pa dodao...

- Zbog toga sam zahvalan. Također sam zahvalan zbog načina na kojeg su me prihvatili Hrvati, navijači koji su me od prvog dana prihvatili kao jednog od svojih. Ne mogu zaboraviti ni svoje suigrače, stručni stožer, zaposlenike i upravu kluba. Svi, bez iznimke, pružili su mi podršku i nisu me ostavili samog u ovom teškom razdoblju. Naravno, tu su i moja obitelj i prijatelji koji me od prve minute guraju prema optimizmu i neodustajanju. Znam put kojim trebam ići i znam što trebam učiniti da se vratim još jači. Imat ću strpljenja i volje kad dođu teški trenuci, izdržat ću oscilacije i borit ću se da postignem samo jedan cilj, a to je da ostvarim svoje snove. Svi vi bit ćete svjedoci toga. - poručio je Torrente.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Torrente je većinu karijere proveo u Granadi, gdje se nije nametnuo u seniorskoj momčadi. U Dinamu je pronašao novi dom, a pred njime je novi veliki izazov i oporavak od teške ozljede. Njegov povratak na travnjak teško se može očekivati ove godine.